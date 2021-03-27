MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir bornozlu paylaşımıyla olay oldu

Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir bornozlu paylaşımıyla olay oldu

27.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir haftalığına detoks kampına giden güzel oyuncu Hande Doğandemir, sosyal medya hesabından bornozlu fotoğrafını paylaşarak keyfinin yerinde olduğunu gösterdi. Oyuncu kampta yaptığı her şeyi de sırasıyla takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir bornozlu paylaşımıyla olay oldu

Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen platformunda yayınlanan Hükümsüz dizisinde Burçin Terzioğlu ile başrolü paylaşan Hande Doğandemir, rahatlamak ve arınmak için detoks kampına gitti.

detoks-kampina-giren-oyuncu-hande-dogandemir-14024030_3517_m

BACAK DEKOLTESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Kamptan eğlenceli anları 2,5 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncu, cesur pozlarını da takipçilerinin beğenisine sundu. Bornoz ile bir salıncak üzerinde poz veren oyuncu, cesur bacak dekoltesiyle de adından söz ettirdi. Kampta olan oyuncu, paylaşımına da "Kapalı. Zihinsel ve fiziksel detoks" notunu ekledi.

Kamp sürecinde beslenmesine ve sporuna çok özen gösterecek olan oyuncu, sabah erken saatte kalkarak yoga yapmayı da ihmal etmedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamileyken öldürülen 17 yaşındaki Sezen’in vasiyeti yürek yaktıHamileyken öldürülen 17 yaşındaki Sezen’in vasiyeti yürek yaktı
Özge Ulusoy: Estetik harikası değilimÖzge Ulusoy: Estetik harikası değilim
Yılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isimYılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isim
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

'Günde 2 kere sevişiyoruz' açıklaması!

'Günde 2 kere sevişiyoruz' açıklaması!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Duştan çırılçıplak paylaştı

Duştan çırılçıplak paylaştı

Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız fotoğrafına Kadir Çöpdemir'den olay yorum

Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız fotoğrafına Kadir Çöpdemir'den olay yorum

Diğer Haberler

Hülya Avşar ve Deniz Çakır’ın 16 yıl önceki halleri olay oldu

Hülya Avşar ve Deniz Çakır’ın 16 yıl önceki halleri olay oldu

Özge Ulusoy: Estetik harikası değilim

Özge Ulusoy: Estetik harikası değilim

Rıza Kocaoğlu'ndan ayrılık açıklaması

Rıza Kocaoğlu'ndan ayrılık açıklaması

Gülben Ergen saati şaşırdı! Yasağa kadar...

Gülben Ergen saati şaşırdı! Yasağa kadar...

Phoebe Price'ın yine bakışları üzerine topladı!

Yine bakışları üzerine topladı!

Ece Erken’e dava açan Benan Kocadereli: Tazminatı şiddet gören kadınlar için bağışlayacağım

Arabayı parçalamıştı! Ece Erken'e şok

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.