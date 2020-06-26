YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. DEÜ'den pandemi sürecinde çalışanların "ek ödemelerinin" kesildiği iddiasına yanıt

DEÜ'den pandemi sürecinde çalışanların "ek ödemelerinin" kesildiği iddiasına yanıt

İZMİR HABERLERİ  | 26.06.2020 20:36 | Son Güncelleme

DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekim Vekili Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü: - "Ek ödemelerde yaşanan yaklaşık yüzde 20'lik kesintinin hastane yönetiminin keyfi bir uygulaması ya da tasarrufu ile yakından uzaktan ilgisi yoktur"

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekim Vekili Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü, yeni tip koronvirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sağlık çalışanlarının ek ödemelerinde yaşanan yüzde 20'lik kesintinin bu süreçte poliklinik hizmeti verilememesi nedeniyle olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Küçükgüçlü, Balçova Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtı önünde yaptığı açıklamada, pandemi hastanesi olarak görev yaptıkları dönemde acil servis hariç polikliniklerde geçici süreyle hizmet veremediklerini kaydetti.

Bu nedenle hasta sayısının azaldığını ve döner sermayeye konu olan tahakkuk tutarının da düştüğünü aktaran Küçükgüçlü, "Doğal olarak hastanedeki mesai arkadaşlarımızın döner sermayeden aldıkları ek ödemelerde değişiklik olmuştur. Diğer bir ifadeyle ek ödemelerde yaşanan yaklaşık yüzde 20'lik kesintinin hastane yönetiminin keyfi bir uygulaması ya da tasarrufu ile yakından uzaktan ilgisi yoktur." dedi.

Küçükgüçlü, Cumhurbaşkanlığı tarafından 1 Haziran'dan itibaren başlatılan normalleşme sürecinin devam ettiğini belirterek, "Büyük emek ve gayret göstererek hastalarımıza şifa olan arkadaşlarımıza, minnet borçluyuz. Buna karşın köklü kurumumuzun zan altında bırakılmasını, bir takım siyasi hareketlerin merkezi haline getirilmek istenmesini de doğru bulmuyoruz. Hak aramak başka bir şeydir, haksızlık yapmak başka bir şeydir." ifadelerini kullandı.

Hastanelerinin siyasetin "oyun alanı" olmadığını belirten Küçükgüçlü, şunları kaydetti:

"Bugün milletvekilleri, belediye başkanı, siyasi parti temsilcileri, sendika ve oda yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında üniversite hastanemiz hedef alınmış ve bir takım gerçeği yansıtmayan söylemlerde bulunulmuştur. Öncelikle söylemek isteriz ki, döner sermaye gelirleri bizim kendi iç işleyişimizle ilgili bir konudur. İkinci nokta ise bu açıklamalarda vurgulanan kıdem tazminatının fona devredilmesi konusunun üniversitemizle hiçbir alakası yoktur. Buradan kendine siyasi malzeme çıkarmak isteyenler, öncelikle sorumlulukları dahilinde olan görevlerini icra etmelidirler."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTakipçilerini cesaretlendirdiTakipçilerini cesaretlendirdi
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

İzmir Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
03:52
Sabah
05:42
Öğle
13:19
İkindi
17:14
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Cansu Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Eray Eczanesi
Balcova
Göksel Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Arda Işık Eczanesi
Bayrakli
Sinem Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

MHP Bornova’dan gençlik atağı

MHP Bornova’dan gençlik atağı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Başkan Kılıç, bayramın ilk günü personelle birlikte çalışıp bayramlaştı

Başkan Kılıç, bayramın ilk günü personelle birlikte çalışıp bayramlaştı

İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü

İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.