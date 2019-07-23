Dev bir sosislinin içinde kalmaya ne dersiniz?

Yalnızla iki kişinin konaklayabildiği dev sosisli, Oscar Mayer ürünlerini tanıtmak için kullanılan, sosisli sandviç gibi şekillendirilmiş bir otomobil. İşte dev sosislinin ilginç hikayesi...

SOSİSLİ SANDVİÇ GİBİ ŞEKİLLENDİRİLMİŞ BİR OTOMOBİL SERİSİ

Oscar Mayer, başta sosis olmak üzere birçok şarküteri ürünü üreten Amerika temelli bir şirket. Wienermobile ise Oscar Mayer ürünlerini tanıtmak için kullanılan, sosisli sandviç gibi şekillendirilmiş bir otomobil serisi. İlk versiyon 1936’da Oscar Mayer’in yeğeni Carl G. Mayer tarafından tasarlandı. Farklı versiyonları günümüzde hala kullanılmaya devam ediyor.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Şirket, geçtiğimiz Ulusal Sosisli Sandviç gününde sevenlerine farklı bir sürpriz yapmaya karar verdi ve Wienermobile’in kapılarını ziyaretçilere açtı. Airbnb üzerinden kısa süreliğine kiralanabilen iki kişilik Wienermobile, yoğun ilgi gördü.

İNSANLAR İÇİNİ GÖREBİLDİKLERİ İÇİN MUTLU

Kimi insan şirketin ekstra gelir elde etmek için bunu yaptığını düşünse de kimisi de sonunda Wienermobile’in içini görebildiği için çok mutlu. Ancak Wienermobile aslında oldukça meşgul, bir an önce ülkeyi gezmeye devam etmesi ve reklam yapması gerekiyor. Bu yüzden ziyaretçiler birkaç gün konaklayabilecek.

