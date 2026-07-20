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Dev çekirgeler hızla yayılıyor! Şimdi de Bursa'da görüldü

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Balkanlar üzerinden gelen ve Marmara Bölgesi'ne yayılan dev çekirgeler, Bursa'nın farklı ilçelerinde de görüldü. İri boyutlarıyla dikkat çeken çekirgeler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı belirtilen dev çekirgeler, Marmara Bölgesi'nde etkisini sürdürüyor. Edirne, İstanbul ve Kocaeli'nin ardından Bursa'da da görülen dev çekirgeler, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Dev çekirgeler hızla yayılıyor! Şimdi de Bursa da görüldü 1

SOSYAL MEDYADA SIKÇA PAYLAŞILDI

Evlerin balkonlarına, bahçelerine ve duvarlarına konan çekirgeler ile ilgili görseller, sosyal medyada da sıkça paylaşılmaya başlandı.

Dev çekirgeler hızla yayılıyor! Şimdi de Bursa da görüldü 2

İri boyutlarıyla dikkat çeken çekirgeleri evlerinden uzak tutmaya çalışan bazı vatandaşlar ise farklı yöntemlere başvurdu. Bir vatandaşın, beyaz sirke ile suyu karıştırarak hazırladığı karışımı balkon ve pencere önlerine dökerek çekirgeleri uzaklaştırmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek, sosyal medyada paylaştı. Dev çekirgelerin görüldüğü anlar ise ilgi gördü.

Dev çekirgeler hızla yayılıyor! Şimdi de Bursa da görüldü 3

KOCAELİ'DE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Kocaeli çevresinden de dev uzun çekirgelerin görüldüğüne ilişkin çok sayıda ihbar gelmişti. Bölgeden gelen paylaşımlar, çekirge hareketliliğinin Marmara'nın doğu kesimlerine doğru da yayıldığını ortaya koyarken, uzmanlar bu durumun mevsimsel göç hareketleriyle ilişkili olabileceğini belirtti.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa çekirge
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