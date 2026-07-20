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Serin rota: Önce kurudu sonra yeniden akmaya başladı!

Karaman'da 2 yıl önce kuruyan ve son yağışlarla birlikte yeniden canlanan Akpınar Şelalesi, sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu.

Serin rota: Önce kurudu sonra yeniden akmaya başladı!

Karaman merkeze bağlı Akpınar köyünde bulunan Akpınar Şelalesi, bölgedeki yağışların ardından tekrar coşkulu bir şekilde akmaya başladı.

Yaklaşık 7 metreden dökülerek doğal bir havuz oluşturan şelale, hem manzarası hem de serin suyuyla ziyaretçilerin yeni uğrak noktası haline geldi. Özellikle yaz sıcaklarından bunalan ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, şelaleye yoğun ilgi gösteriyor.

Serin rota: Önce kurudu sonra yeniden akmaya başladı! 1

"2 SENE ÖNCE BURASI KURUYDU, YAĞIŞLARLA BİRLİKTE ŞELALE YENİDEN AKTI"

Ailesiyle birlikte şelaleyi ziyarete gelen vatandaşlardan Ali Hilmi Uysal, suyun yeniden akmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Karaman'a yarım saat mesafede bulunan Akpınar Şelalesi güzel bir doğal güzellik. 2 sene önce burası kuruydu, yağışlarla birlikte şelale yeniden aktı. Gelenlerden burayı temiz bırakmasını istiyorum.

Serin rota: Önce kurudu sonra yeniden akmaya başladı! 2

Eşim ve çocuklarımla birlikte geldim. Atmosfer çok güzel. Su sesi insanı dinlendiriyor. Vatandaşların serinlemesi güzel ama su biraz derin, insanın boyunu aşıyor, dikkat etmeleri gerekir" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karaman
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