Dev derbide 5 dakika arayla kırmızı kart ve gol iptal kararı geldi! ortalık karıştı...

Trendyol Süper Lig’de gecenin maçı Kadıköy’de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanıyor. Maçın hneüz 14.dakikasında Onuachu ile gelen gol VAR incelemesinin ardından iptal edilirken, 19.dakikada gelen kırmızı kart maçın seyrini tümüyle değiştirdi.

Burak Kavuncu
TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Süper Lig’de gecenin maçında 5 dakikada her şey değişti. Maçın henüz başlarında dakikalar 14’ü gösterirken Trabzonspor Onuachu ile gol bulurken, gol VAR kararıyla iptal edildi. Ardından gelen kırmızı kart da maçın seyrini tam tersine çevirdi.

İPTAL KARARI!

Fenerbahçe, Trabzonspor'un Onuachu ile bulduğu gol öncesinde yaşanan pozisyonda faul bekledi ve hakem Ozan Ergün'e itirazda bulundu. Hakem Ozan Ergün, pozisyonu ekranda izledikten sonra golü iptal etti.

KIRMIZI KART!

Dakikalar 19'u gösterirken, Trabzonspor’da Okay Yokuşlu Fenerbahçe’den Kerem Aktürkoğlu’na orta sahada kayarak müdahale etti. Yerde acıyla kıvranan Kerem Aktürkoğlu’nu gören hakem, Okay Yokuşlu’ya önce sarı kart verdi. VAR müdahalesinin ardından sarı kartı iptal edip, kırmızı kart gösterdi.

FATİH TEKKE ÇILDIRDI!

Trabzonspor’da Fatih Tekke televizyon yayınından duyulduğu üzere ‘‘2 düdükle maçı bitirdiniz’’ diye hakemlere sitemde bulundu.

