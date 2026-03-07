Dev derbide takip! Barış Alper Yılmaz için geliyorlar

Galatasaray'da son dönemde adından en çok söz ettiren futbolcu Barış Alper Yılmaz oldu.

JUVENTUS'UN LİSTESİNDE

Milli futbolcu, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus eşleşmesine damga vurdu. Juventus, bu eşleşmenin ardından 25 yaşındaki futbolcuyu izleme listesine dahil etti.

PEŞİNE DÜŞTÜLER!

Barış Alper Yılmaz ile Chelsea, Inter ve Napoli de ilgileniyor.

DEV DERBİDE TAKİP

Galatasaray, ligin 25. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın en önemli kozlarından biri olan Barış Alper'in, dev derbide söz konusu ekipler tarafından tribünden takip edilmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 37 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 10 gol attı ve 14 asist yaptı.