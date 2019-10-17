Dev kaplumbağalarıyla ünlü eski köle adası: Changuu

Zanzibar'ın Changuu Adası, bugün daha çok "Prison Island" (Hapishane Adası) ya da "Kaplumbağa Adası" olarak biliniyor.

En yaşlısı 194 yaşında olan yüzden fazla dev kaplumbağaya ve onların yavrularına ev sahipliği yapan adada, tavus kuşları da bulunuyor.

Zanzibar'ın merkezi Stone Town'a yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve geçmişte "köle pazarı", "köle hapishanesi" ve "karantina merkezi" olarak kullanılan Changuu Adası, bugün müze, otel, restoran ve kafe olarak turistlere ve yerli halka hizmet veriyor.

Devlet-özel sektör ortaklığıyla işletilen, yaklaşık 800 metre uzunluğa ve 230 metre genişliğe sahip ada, Zanzibar turizminin en önemli merkezlerinden birisi haline gelmiş durumda.

Dünyada dev kaplumbağaların yaşadığı birkaç adadan biri olan Changuu Adası'na, turistler ve yerli halk yerel Svahili dilinde "dhow" adı verilen ahşap kayıklarla ulaşarak dev kaplumbağaları görme fırsatı buluyor.

Yaklaşık 50 dolar karşılığında adaya gelen turistler, giriş için 4 dolara denk gelen 10 bin şiling, Tanzanya vatandaşları ise 5 bin Şiling ödüyor.