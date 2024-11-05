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  4. Dev maçın ardından Jose Mourinho ''Böyle olacağını bilsem Fenerbahçe'ye gelmezdim'' demişti... Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener'den gündeme damgasını vuracak cevap: İtalya'da kalsaydın şımarık!

Dev maçın ardından Jose Mourinho ''Böyle olacağını bilsem Fenerbahçe'ye gelmezdim'' demişti... Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener'den gündeme damgasını vuracak cevap: İtalya'da kalsaydın şımarık!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
05.11.2024 17:55
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Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin son dakikalarda kazandığı maçı değerlendirdi. Kritik karşılaşmanın ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun, ''Böyle olacağını bilsem Fenerbahçe'ye gelmezdim'' şeklindeki açıklamalarına karşılık veren Şener, gündeme damgasını vuracak ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Dev maçın ardından Jose Mourinho ''Böyle olacağını bilsem Fenerbahçe'ye gelmezdim'' demişti... Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener'den gündeme damgasını vuracak cevap: İtalya'da kalsaydın şımarık!

Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, geçtiğimiz haftasonu oynanan Fenerbahçe maçına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ÇOK BÜYÜK BİR HATA"

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Müsabakanın hakemi Oğuzhan Çakır'ın dev maça atanmasının doğru olmadığını getiren Sadri Şener, "Çok genç bir hakemin bu maça verilmesi çok yanlış. Bugün 25 yaşındaki bir mühendisi, doktoru, TV yorumcusunu önemli bir pozisyonda şirkette alamazsınız, tecrübe kazanmasını söylenirsiniz. Genç hakemi de herkesin önüne attılar. Bu yanlış. Hatta Atilla Karaoğlan sahada olsaydı, o VAR merkezinde olsaydı daha iyi olurdu. 25 yaşındaki hakemin, bu maça verilmesi gerçekten çok büyük hataydı." dedi.

''İYİ TAKIM DEĞİLİZ''

4-Başakşehir

Trabzonspor'un durumu hakkında da konuşan Şener, "Bizim takım, iyi takım değil. 14'e yakın futbolcu transfer edilmiş. 7 tane doğru dürüst futbolcu alınsaydı daha iyi olurdu. Umarım düzelir." diye konuştu.

ERTUĞRUL DOĞAN AÇIKLAMASI

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Fenerbahçe'ye kaybettikleri maçın ardından "Saha dışında şerefsizlere mağlup olduk" ifadelerini değerlendiren Şener, "Saha dışındaki federasyona söylüyor. Hakem komitesi, çok bilgili insanlardan değil. Federasyon değişik bir yer oldu. Orada futboldan anlamayan insanlarda dolu. Futbolun içinden gelen kişiler orada olmalı. Yoksa bu gibi olaylar devam eder. TFF başkanını bilmem, bizimkiler onlara oy vermiş, Trabzonlu diye. Trabzonspor yönetimini de çok bilmiyorum ama umarım muvaffak olurlar." açıklamasında bulundu.

TRABZONSPOR SEÇİMİ

2-Başakşehir

Trabzonspor'da yaklaşan kongre öncesi yorumlardan bulunan Şener, "Ertuğrul Doğan, ciddi paralar harcadı diyorlar ama ne kadar para harcarsan harca, gol lazım başarı lazım. Ali Koç mesela. Ertuğrul Doğan aday olma hakkı var, ama diğer adaylar da var diyorlar. Hacıkerimoğlu ismi geçiyor. Seçimde destekleyecek adayım şu anlık yok. Şu an ismi geçenler benim arkadaşlarım. Ama listeler önemli tabii ki. Onlar çıkınca söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"TERİM'E BİR ŞEY DİYEBİLİR Mİ?"

Ali Koç

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'yapı' var sözlerine yönelik Sadri Şener, "Yapıyı bilemiyorum. Ama 25 yaşındaki hakemi atarsan bu olmaz. Bu maça çıkmaz. Benim görmediğim bir kabiliyeti mi var? Galiba onlar bunu gördü ama öyle olmuyor. Hakem futbolcudan büyük olsun ki futbolcu çekinsin. Teknik direktör yaşça tecrübeli olsun ki futbolcu söz dinlesin. Mesela Fatih Terim'e kimse bir şey diyebilir mi?" ifadelerini kullandı.

YABANCI HAKEM

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Süper Lig'deki yabancı hakem tartışmalarına netlik getiren Şener, "Yabancı hakem olmaz. Kendi hakemlerimiz olsun, niye başkaları olsun. Yabancı hakem gelsin ama yetiştirmeye gelsin. Maçlara yerli hakem atanmalı." dedi.

JOSE MOURINHO'YA CEVAP

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Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun "Böyle olacağını bilseydim, Fenerbahçe'ye gelmezdim" sözlerini eleştiren Şener, "Gelmeseydin. Mourinho, kendini çok önemli biri zannediyor. İtalya'da kalsaydı. Çok şımarık. Oynattığı futbol ortada. İşine baksın. Fenerbahçe'de dünyanın parasını alıyor, dünyanın en güzel şehrinde yaşıyor, bir de şımarıklık yapıyor." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

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