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Dev penisi omuzlarında taşıdılar...

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 18.03.2019 11:52 | Son Güncelleme

Gün geçmiyor ki dünyanın bir ucundan ilginç bir festival haberi gelmesin.

Bu festivalin en önemli özelliği kullanılan her objenin neredeyse penis şeklinde olması.

Sokaklarda gezdirdiler, kundağa sardılar!

Japonya'nın geleneksel festivallerinden biri olan Honen-sai yani penis festivali bu yıl da renkli anlara sahne oldu.
Boy boy ve renk renk erkek cinsel organının yer aldığı festivalin katılımcıları farklı kostümleriyle de dikkat çekti.
Her yılın Mart ayında düzenlenen festivale katılmak için yüzlerce turist Komaki kentine akın etti.
Özellikle festivalin en önemli parçası olan ahşap oyma dev penis heykeli sokaklarda, omuzlarda gezdirildi. 1 metreden uzun ve 400 kg ağırlığındaki dev penis heykeli, festival ilk başladığında bu kadar büyük değildi ancak yıllar içinde penis heykelinin boyutları büyüdü.
Festivaldeki bu rituelin amacının bereketli bir yıl, doğaya saygı ve şükran olarak belirtiliyor. Öte yandan çocuğu olmayan erkelerde bu festivalde bereket ve bolluk diliyor.

PENİS HEYKELİNİ ÖPÜYORLAR

PENİS HEYKELİNİ ÖPÜYORLAR
Dileklerini diledikten sonra penis heykelini öpmeyi başaranlar şanslı sayılıyor. Zira bu noktaya ulaşıp heykeli öpmek yoğun katılım nedeniyle oldukça zor.
Festivalde sadece dev heykel değil neredeyse her şey penis şeklinde.
Özellikle atıştırmalık büfelerindeki penis şeklindeki gıdalar yoğun ilgi çekiyor.
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penis cinsel organ japonya festival

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