Dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9' İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

"Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçişine saat 08.30 sıralarında başladı.
KURTARMA GEMİLERİ EŞLİK EDİYOR
Marmara'dan İstanbul Boğazı'na giren gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor.
BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI
Karadeniz'e ilerleyen geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Kaynak: DHA-İHA
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