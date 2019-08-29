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Dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9' İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 29.08.2019 09:25 | Son Güncelleme

"Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Karadeniz'e ilerleyen geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

"Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçişine saat 08.30 sıralarında başladı.

KURTARMA GEMİLERİ EŞLİK EDİYOR

Marmara'dan İstanbul Boğazı'na giren gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor.

BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Karadeniz'e ilerleyen geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Kaynak: DHA-İHA

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Anahtar Kelimeler:
platform istanbul boğazı

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