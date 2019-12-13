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Dev yayın balıkları görenleri şaşırttı

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Kastamonulu balıkçılar, Kızılırmak üzerinde geceleyin zıpkınla 2 metre uzunluğunda ve 40 kilo ağırlığında yayın balığı yakalandı. Dev balık, kilosu 50 liradan satıldı. Tokat'un Almus ilçesindeki baraj göletinde ise balıkçıların ağına takılan 2 metre boyunda 110 kilogram ağırlığındaki yayın balığı görenleri şaşırttı. Yayın balığı kilosu 30 liradan satışa çıkarıldı.

Kastamonu’da balıkçılar, Kızılırmak üzerinde gece vakti zıpkınla yayın balığı yakaladı. Yakalanan dev yayın balığı balıkçılar tarafından tezgaha konuldu. 2 metre uzunluğunda ve 40 kilo ağırlığındaki yayın balığını görenler ise şaşkınlık yaşadı. Dev balık, kilogramı 50 liradan satıldı.

Dev yayın balığını yakalayan balıkçı Muhammed Ali Elmacı, “Yayın balığını dün yakaladık, boyu 2 metre kilosu 40 kilogram. Gayet güzel ve çok dikkat çeken bir balık. Bu balığın tadı çok güzeldir, çok lezzetlidir. Tatlı su balığıdır. Bu balığı kuşbaşı şeklinde doğrayıp güveç yapıyorlar. Bu balığın kilosu 50 liradır. Biz bu balığı Kızılırmak üzerinde geceleyin zıpkınla yakaladık” dedi.

Daha önce bu büyüklükte bir kez daha balık gördüğünü söyleyen müşterilerden Ferdi Tabakoğlu ise, “Balık çok güzel. Yayın balığı zaten belli. Yayın balığı tutulabilecek en büyük balık. Bu balığı yakalanması da çok zordur. 40 kiloymuş maşallah, ben daha bir kere zıpkınla yakalanan bu büyüklükte bir balık daha görmüştüm” diye konuştu.

Yayın balığını inceleyen başka bir müşteri ise, “Ben hiç böyle bir balık görmemiştim, görüşünü balığı çok güzel” şeklinde konuştu.

TOKAT'TA DA DEV YAYIN BALIĞI YAKALANDI

Almus Barajı’nda balıkçıların yakaladığı 2 metrelik yayın balığı, kent merkezinde bir balıkçıda satışa çıkarıldı. Çengel takılarak asılan balık, yoldan geçenlerin dikkatini çekti. Balığın satışını yapan Celalettin Sevim, "2 metre uzunlukta, 110 kilo. Almus barajımızın şehrimize hatırasıdır. Almus barajında bundan daha büyük balıkların olduğu söylentileri var. Bu balığı biz parçalyarak satarsak kilosunu 30 liradan satıyoruz. Parçalanmadan ise kilosu 20 liradan satılıyor. Balık büyük olduğu için halk ilgi gösteriyor. Tatlı su balığı olduğundan dolayı bu balığın lezzeti çok güzeldir" diye konuştu.

(İHA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat KASTAMONU yayın balığı

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Tatlı su balığının lezzeti hiç de güzel değildir bir kere balıkçı dayı!
Lezzet olayı kısmen göreceli ama bir şey var ki bu balığın kilosu bence 50 tl asla etmez. Kazıklamışlar milleti, kg 50 tl den harika balıklar var. Neyse herkesin kendi kararı alan almış işte.
biliyorsanız konuşun, yayın balığı tatlı suyun kralıdır,gelin yahnisini yapayım yiyelim bakalım nasılmış
marifetmis gibi birde poz vermis simdi bisey diyecemde mubarek gun
ikiside iki metre biri 110 diğeri 40 kilo mm demekki boy kiloyla orantılı değil
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