Deva Cassel annesi Monica Bellucci'nin izinde

56 yaşındaki Bellucci ile eski eşi Vincent Cassel'ın evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Deva Cassel, ilk kapak pozunu Elle dergisi için verdi. Hem kendisi hem de annesi duydukları mutluluğu sosyal medya sayfalarından duyurdu.



Kızının pozuna Instagram sayfasında yer veren Monica Bellucci, "Bir zamanlar küçük bir kız vardı... Zaman çok hızlı geiyor. Hayat seni korusun canım" mesajını yazdı.

Bellucci'nin bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve kutlama mesajı geldi.

Deva Cassel de kendi Instagram sayfasında dergi ile çekilen bir pozunu "İlk kapak" mesajıyla paylaştı. Onun takipçileri de bu paylaşımı mesaj ve yorum yağmuruna tuttu.

Deva Cassel, bir süredir kimi zaman da annesiyle birlikte moda çekimlerinde kamera karşısına geçiyor. Hatta bu çekimlerde artık başkasıyla evli de olsa babası Vincent Cassel de onları yalnız bırakmıyor.

Bellucci ile Cassel'in en büyük çocuğu olan Deva Cassel, geçen yıldan bu yana ünlü bir moda firmasının çıkardığı parfümün tanıtım filmi için kamera karşısına geçmişti.



Deva Cassel'in annesi Monica Bellucci ile babası Vincent Cassel, 1999'da evlendi 2013'te boşandı.



