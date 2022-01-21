YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Akşehir İlçe Başkanlığını açtı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Akşehir İlçe Başkanlığını açtı

21.01.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Akşehir İlçe Başkanlığını açtı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Akşehir İlçe Başkanlığı binasının açılışına katıldı.

Şehir girişinde partililer tarafından karşılanan Babacan, ilçe merkezindeki parti binasına geçerek açılış kurdelesini kesti.

Babacan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her an bir erken seçime gidebileceğini belirterek, partililerinden seçime hazır olmalarını istedi.

Daha sonra ilçede esnaf ziyareti yapan Babacan'a bir vatandaş, şarkıcı Sezen Aksu'nun tepki çeken şarkısına sosyal medya üzerinden destek vermesi nedeniyle tepki gösterdi. Babacan, bunu kendisine yakıştıramadığını söyleyen esnafa "Burada takılıp kalmayın." karşılığını verdi.

Babacan'a ilçedeki ziyaretleri sırasında, DEVA Partisi Konya İl Başkanı Seyit Karaca ve Akşehir İlçe Başkanı Arif Durmuş ile bazı teşkilat üyeleri de eşlik etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadıDiş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadı
Koronavirüste bir iyi bir de kötü haber!Koronavirüste bir iyi bir de kötü haber!
Konya'da sahipsiz sokak hayvanları "yerden ısıtmalı" bakım odalarında ağırlanıyorKonya'da sahipsiz sokak hayvanları "yerden ısıtmalı" bakım odalarında ağırlanıyor
Anahtar Kelimeler:
Konya Ali Babacan

Konya Namaz Vakitleri 21 Ocak Cuma

İmsak
06:30
Sabah
07:55
Öğle
13:06
İkindi
15:45
Akşam
18:07
Yatsı
19:27
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mardin'de uçak seferleri iptal edildi

Mardin'de uçak seferleri iptal edildi

İstanbul Esenyurt'ta şantiyede ceset bulundu

İstanbul Esenyurt'ta şantiyede ceset bulundu

Samsunspor'un "futbol şehitleri" anılacak

Samsunspor'un "futbol şehitleri" anılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.