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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, 1. Olağan Alanya İlçe Kongresine katıldı

02.07.2021 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, 1. Olağan Alanya İlçe Kongresine katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Alanya İlçe Kongresine katıldı.

Babacan, Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, 28 yıl önce bugün tarihe kapkara sayfa eklendiğini söyledi.

2 Temmuz 1993'te hafızalarda ağır bir travma oluştuğunu dile getiren Babacan, "Bu tarihte yüreğimizde derin bir yara oluştu. Bugün Madımak katliamının yıl dönümü. Madımak'ta katledilen 35 insanımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Türkiye'nin alnına bu kara lekeyi sürenleri de lanetliyorum." dedi.

Tarihte kendilerini hüzne boğan olayların da meydana geldiğini ifade eden Babacan, Sivas'ta yaşananların bu acı olaylardan olduğunu vurguladı.

Babacan, geçmişten gelen acıları dindirilebileceğini anlatarak şöyle konuştu:

"Yaşanan acıları susturarak değil, acıları anlayarak ve paylaşarak ancak yapabiliriz. Bunlarla cesaretle yüzleşmeli ve tekrar etmemesi için çabalamalıyız. Bunun yolu da adaletten hakikaten ve toplumsal barıştan geçiyor. Adalete ve hakikat mücadelesi veren ailelere, insan hakları mücadelesi verenlere saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Böylesi olayın bir daha yaşanmaması için çalışıp mücadele edeceğimizi ifade etmek istiyorum."

Babacan, partilerinin ülkenin tüm sorunlarını analiz ettiğini de savunarak ülkenin her türlü sorununa çare, her türlü derdine birlikte deva olacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Babacan'a, Alanya'nın yöresel kıyafeti ile Alanyaspor atkısı ve çiçek takdim edildi.

Babacan, daha sonra otobüs ile çarşı turu yaptı.

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