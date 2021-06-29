DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli'de temaslarda bulundu

KOCAELİ (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Hangi konu ve alan olursa olsun işin başına dürüst ve ehil insanları getirin, istişareyle iş yapın, ortak akıl arayın. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kocaeli'ye gelen Babacan, Gebze ilçesindeki bir otelde iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle buluştu.

Babacan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her alanda zor bir dönemden geçtiğini ve krizler yaşadığını savundu.

Krizlerin çözümünün zor olmadığını belirten Babacan, "Türkiye'nin yeniden ayağa kalkması zor değil. Hangi konu ve alan olursa olsun işin başına dürüst ve ehil insanları getirin, istişareyle iş yapın, ortak akıl arayın. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Şu anda ülkemiz pandemi döneminden çıkış aşamasına geldi. Pandeminin de getirdiği ekonomik zorlukları hepimiz yaşadık ama Türkiye'de ekonomik kriz pandemiden önce zaten vardı." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin tek çıkışı var, hukuk ve eğitim konusuna eğilmek." diyen Babacan, parti olarak Türkiye'nin bir hukuk devleti olmasını hedeflediklerini, bunun için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Babacan, Türkiye'nin çözümsüz sorunu olmadığını aktararak, eylem planlarını hazırladıklarını kaydetti.

- Gebze, İzmit ve Başiskele ilçe başkanlığı binalarının açılışı yapıldı

Konuşmasının ardından Babacan ve beraberindekiler, Tatlıkuyu Mahallesi'ne geçerek partisinin Gebze İlçe Başkanlığı binasının açılış programına katıldı.

Babacan, burada yaptığı konuşmada, parti olarak demokrasiyi, milletin sesini egemen kılmak için yola koyulduklarını söyledi.

Açılışın ardından Babacan, Gebze Çarşısı'nda esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra İzmit ilçesine geçen Babacan ve beraberindekiler, partinin İzmit İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Burada basın mensuplarıyla bir araya gelen Babacan, partisinin 81 ilde temsil edildiğini belirterek, toplam 973 ilçenin yaklaşık 650'sinde başkanların görevinin başında olduğunu söyledi.

Babacan, kongrelerin yoğun şekilde devam ettiğini dile getirerek, "1-2 ay içerisinde yaklaşık 200 ilçe kongremiz planlanmış durumda. İl kongre sayımız 47'ye ulaşmış durumda. Eskiden bir ilde ilçe sayımızın üçte birinde kongre yapınca il kongresini yapıyorduk, seçimlere girme hakkını elde etmek için. Geçtiğimiz kasım ayında o hakkı elde ettik." diye konuştu.

Daha sonra Başiskele ilçesine giden Babacan, partisinin ilçe başkanlığı binasının açılışını yaptı.

