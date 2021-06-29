YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli'de temaslarda bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli'de temaslarda bulundu

29.06.2021 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli'de temaslarda bulundu

KOCAELİ (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Hangi konu ve alan olursa olsun işin başına dürüst ve ehil insanları getirin, istişareyle iş yapın, ortak akıl arayın. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kocaeli'ye gelen Babacan, Gebze ilçesindeki bir otelde iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle buluştu.

Babacan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her alanda zor bir dönemden geçtiğini ve krizler yaşadığını savundu.

Krizlerin çözümünün zor olmadığını belirten Babacan, "Türkiye'nin yeniden ayağa kalkması zor değil. Hangi konu ve alan olursa olsun işin başına dürüst ve ehil insanları getirin, istişareyle iş yapın, ortak akıl arayın. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Şu anda ülkemiz pandemi döneminden çıkış aşamasına geldi. Pandeminin de getirdiği ekonomik zorlukları hepimiz yaşadık ama Türkiye'de ekonomik kriz pandemiden önce zaten vardı." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin tek çıkışı var, hukuk ve eğitim konusuna eğilmek." diyen Babacan, parti olarak Türkiye'nin bir hukuk devleti olmasını hedeflediklerini, bunun için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Babacan, Türkiye'nin çözümsüz sorunu olmadığını aktararak, eylem planlarını hazırladıklarını kaydetti.

- Gebze, İzmit ve Başiskele ilçe başkanlığı binalarının açılışı yapıldı

Konuşmasının ardından Babacan ve beraberindekiler, Tatlıkuyu Mahallesi'ne geçerek partisinin Gebze İlçe Başkanlığı binasının açılış programına katıldı.

Babacan, burada yaptığı konuşmada, parti olarak demokrasiyi, milletin sesini egemen kılmak için yola koyulduklarını söyledi.

Açılışın ardından Babacan, Gebze Çarşısı'nda esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra İzmit ilçesine geçen Babacan ve beraberindekiler, partinin İzmit İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Burada basın mensuplarıyla bir araya gelen Babacan, partisinin 81 ilde temsil edildiğini belirterek, toplam 973 ilçenin yaklaşık 650'sinde başkanların görevinin başında olduğunu söyledi.

Babacan, kongrelerin yoğun şekilde devam ettiğini dile getirerek, "1-2 ay içerisinde yaklaşık 200 ilçe kongremiz planlanmış durumda. İl kongre sayımız 47'ye ulaşmış durumda. Eskiden bir ilde ilçe sayımızın üçte birinde kongre yapınca il kongresini yapıyorduk, seçimlere girme hakkını elde etmek için. Geçtiğimiz kasım ayında o hakkı elde ettik." diye konuştu.

Daha sonra Başiskele ilçesine giden Babacan, partisinin ilçe başkanlığı binasının açılışını yaptı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5'i polis 9 kişiyi yaraladılar! Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar polise kafa atıp Sedat Peker'le tehdit etmiş5'i polis 9 kişiyi yaraladılar! Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar polise kafa atıp Sedat Peker'le tehdit etmiş
Işık yanıyorsa dikkat! Sizin bilgisayarınıza da girmiş olabilirIşık yanıyorsa dikkat! Sizin bilgisayarınıza da girmiş olabilir
Kocaeli'de su sporları festivali yapıldıKocaeli'de su sporları festivali yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Ali Babacan

Kocaeli Namaz Vakitleri 1 Temmuz Perşembe

İmsak
03:27
Sabah
05:26
Öğle
13:09
İkindi
17:08
Akşam
20:43
Yatsı
22:32

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Perşembe

Ümit Eczanesi
Golcuk
Akcan Eczanesi
Golcuk
Alcan Eczanesi
Degirmendere
Marmara Eczanesi
Izmit
Kadıköy Eczanesi
Izmit
Esin Eczanesi
Izmit
Derman Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.