DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, seçim çalışmalarını Bingöl'de sürdürdü

Erzurum'daki programlarının ardından Bingöl'ün Karlıova ilçesine gelen Babacan, partililer tarafından karşılandı.

Esnafı ziyaret eden Babacan, partisinin Karlıova Belediye Başkan adayı İlyas Bingöl'e destek istedi.

Babacan daha sonra partisinin seçim koordinasyon merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Babacan, Türkiye'deki sorunlarla ilgili çok geniş bir hazırlık yaptıklarını söyledi.

Her alanda çözümleri 23 fasikül haline getirdikleri ansiklopedide topladıklarını anımsatan Babacan, "Biz tam 2 yıl önce yerel yönetimler ve şehircilik ile ilgili hazırlığımızı yaptık ve ilan ettik. Belediyecilik nedir, yerel yönetim nedir, ta muhtarlarımıza kadar tek tek yazdık. Türkiye'de ilk defa 'DEVA belediyeciliği' ile ilgili ahlaki kural bildirgesi yayımladık. Bizim bütün adaylarımız önce bunu imzalıyor, ondan sonra aday oluyor. Bütün bu çalışmalarımızı Türkiye'ye önemli bir kazamın olarak sunduk." diye konuştu.







