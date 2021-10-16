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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: "Tutamayacağımız hiçbir sözü vermiyoruz"

16.10.2021 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: "Tutamayacağımız hiçbir sözü vermiyoruz"

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Eyyübiye İlçe Kongresine katıldı.

Babacan, kentteki özel bir okulun salonunda düzenlenen kongrede, yaklaşık 1 yıl önce geldiği kentte kimliği, kökeni, inancı görüşü ne olursa olsun bu toprakların insanlarının birbirini çok sevdiğini söylediğini hatırlattı.

Bu sürede 60'tan fazla ile, 100'den fazla ilçeye gittiğini aktaran Babacan, "Her yerde gerçekten ülkemiz adına çok umut verici bir manzara gördüm. Bu toprakların insanı başkasının acısını kendi acısı sayıyor. İnsanlar birbirinin sevinciyle neşeleniyor. Yüzyıllardır sevgiyle saygıyla birlikte yaşama iradesine sahip olan insanımız çok daha iyi bir demokrasiyi ve çok daha yüksek refah düzeyini hak ediyor." dedi.

Babacan, iktidara geldiklerinde çiftçilerin sıkıntılarını çözeceklerini, girdi maliyetlerini düşüreceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Elektrik sorununu da çözeceğiz. Biz çiftçimize özel, düşük elektrik fiyatı uygulayacağız. Çiftçimizin gübre maliyetinin tam yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. Çiftçimizin kredi borçlarını iki yıl ödemesiz sıfır faizle erteleyeceğiz. Sulama yatırımlarına öncelik vereceğiz. Yol haritamız hazır, hiç endişeniz olmasın. Dersimizi iyi çalışıyoruz. Her konuda eylem planları hazırlıyoruz. 90 günlük, 360 günlük eylem planları hazırlıyoruz. Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk 90 günde, ilk 360 günde neler yapacağını bütün detaylarıyla hazırlıyoruz. Bütçesini hesap ediyoruz. Tutamayacağımız hiçbir sözü vermiyoruz. Türkiye'yi barışın, özgürlüklerin ve zenginliğin memleketi yapacağız."

Babacan, daha sonra basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi.

Kentteki temasları kapsamında tarihi Balıklıgöl yerleşkesini de ziyaret eden Babacan, burada esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

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