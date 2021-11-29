DEVA Partisi kurucu üyesi Gürcan tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı.

Gürcan, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, ifadesini aldığı Gürcan'ı "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, sorgu sonucunda Gürcan'ın aynı suçtan tutuklanmasına karar verdi.



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