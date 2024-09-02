Devamsızlık affı bekleyen öğrenciler dikkat! Bakan Tekin özel okul kitap ücretleri için de son noktayı koydu: Sıkıntılı fiyatlara yaptırım

Son dakika haberi: Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri 2024 eğitim-öğretim dönemine bugün başladı. Özel okul öğrencisi velileri kitap, kırtasiye ürünleri gibi materyallerin fahiş fiyatla sunulmasından şikayetçiydi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den "Sıkıntılı bir fiyat belirleyen özel okullara yaptırımları uyguluyoruz" açıklaması geldi. Bakan Tekin ayrıca mesleki ve teknik eğitim liseleri bünyesinde ortaokullar açılacağını duyurdu.

'KAYIT ÜCRETİ' AÇIKLAMASI

Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk olan Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Herhangi bir okul yöneticisinin ‘ben sizin çocuğunuzu okula kayıt etmek için sizden kayıt ücreti istiyorum’ diyebilecek bir inisiyatif alanı yok. Okul yöneticilerimizin hiçbirisinin böyle bir inisiyatif kullanma yetkisi yok. Bir ilkokul müdürümüz, zaten adrese dayalı olarak kendi okulunun çevresinde hangi mahallede hangi çocuk kendisine kayıt yaptıracak biliyor. Okul müdürlerimizin bu pozisyona düşürülmesinden rahatsızım.

KİTAP FİYATLARI

Özellikle pandemi sürecinde eğitim-öğretim ücretlerinden istedikleri artışı elde edemeyen okullar kırtasiye, kitap, kıyafet vb. konularda oradaki açıklarını kapatmak için biraz oralara ağırlık vermişlerdi. Onu da oturduk, konuştuk. Geçtiğimiz hafta paylaşmıştık. Ciddi denetimler yapıyoruz, kitap fiyatlarıyla ilgili özellikle. Bu anlamda sıkıntılı bir fiyat belirleyen özel okullara yaptırımları uyguluyoruz. Asgari ücretin 10 katı, 20 katı, üçüncüsünde de kapatma var.

"SINIF ANNESİNE İZİN YOK"

Sebep olduğu olumsuzluklar nedeniyle 'sınıf annesi' uygulamasına ve benzeri isimlerle mevzuatta yer almayan bir veli desteğine de izin vermediğimizi size tekrar hatırlatmak isterim.

DEVAMSIZLIK AFFI BEKLEYEN ÖĞRENCİLERE SESLENDİ

Hala 'bakanlık af yapar' beklentisiyle devamsızlık yapan öğrenciler olduğunu düşünüyorum. Devamsızlık ve sınıf tekrarıyla ilgili bir af gündemimizde yok.

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAOKULLAR AÇILACAK

Mesleki ve teknik eğitim liseleri bünyesinde ortaokullar açmaya başlıyoruz. Nitelikli iş gücü yetişmesi açısından sektörle beraber ciddi adımlar atıyoruz.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI