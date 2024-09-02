EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Devamsızlık affı bekleyen öğrenciler dikkat! Bakan Tekin özel okul kitap ücretleri için de son noktayı koydu: Sıkıntılı fiyatlara yaptırım

Devamsızlık affı bekleyen öğrenciler dikkat! Bakan Tekin özel okul kitap ücretleri için de son noktayı koydu: Sıkıntılı fiyatlara yaptırım

02.09.2024 13:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Okullarda yeni dönem uyum haftasıyla başladı! Peki yeni dönemde kayıt ücreti, sınıf annesi, devamsızlık gibi uygulamaların detayları neler? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, devamsızlık yapıp af bekleyen öğrencilere seslendi. Kayıt ücreti konusunda net konuşan Bakan Tekin özel okullardaki kitap fiyatlarıyla ilgili ciddi denetimler yapıldığını belirtti.

Son dakika haberi: Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri 2024 eğitim-öğretim dönemine bugün başladı. Özel okul öğrencisi velileri kitap, kırtasiye ürünleri gibi materyallerin fahiş fiyatla sunulmasından şikayetçiydi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den "Sıkıntılı bir fiyat belirleyen özel okullara yaptırımları uyguluyoruz" açıklaması geldi. Bakan Tekin ayrıca mesleki ve teknik eğitim liseleri bünyesinde ortaokullar açılacağını duyurdu.

'KAYIT ÜCRETİ' AÇIKLAMASI

Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk olan Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • Herhangi bir okul yöneticisinin ‘ben sizin çocuğunuzu okula kayıt etmek için sizden kayıt ücreti istiyorum’ diyebilecek bir inisiyatif alanı yok. Okul yöneticilerimizin hiçbirisinin böyle bir inisiyatif kullanma yetkisi yok. Bir ilkokul müdürümüz, zaten adrese dayalı olarak kendi okulunun çevresinde hangi mahallede hangi çocuk kendisine kayıt yaptıracak biliyor. Okul müdürlerimizin bu pozisyona düşürülmesinden rahatsızım.

KİTAP FİYATLARI

  • Özellikle pandemi sürecinde eğitim-öğretim ücretlerinden istedikleri artışı elde edemeyen okullar kırtasiye, kitap, kıyafet vb. konularda oradaki açıklarını kapatmak için biraz oralara ağırlık vermişlerdi. Onu da oturduk, konuştuk. Geçtiğimiz hafta paylaşmıştık. Ciddi denetimler yapıyoruz, kitap fiyatlarıyla ilgili özellikle. Bu anlamda sıkıntılı bir fiyat belirleyen özel okullara yaptırımları uyguluyoruz. Asgari ücretin 10 katı, 20 katı, üçüncüsünde de kapatma var.

asda

MEB'den özel okul hareketi... Hepsi inceleniyor MEB'den özel okul hareketi... Hepsi inceleniyor

"SINIF ANNESİNE İZİN YOK"

  • Sebep olduğu olumsuzluklar nedeniyle 'sınıf annesi' uygulamasına ve benzeri isimlerle mevzuatta yer almayan bir veli desteğine de izin vermediğimizi size tekrar hatırlatmak isterim.

3231

DEVAMSIZLIK AFFI BEKLEYEN ÖĞRENCİLERE SESLENDİ

  • Hala 'bakanlık af yapar' beklentisiyle devamsızlık yapan öğrenciler olduğunu düşünüyorum. Devamsızlık ve sınıf tekrarıyla ilgili bir af gündemimizde yok.

AA-20230911-32120669-32120668-ADIYAMANDA_YENI_EGITIM_OGRETIM_YILI_BASLADI

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAOKULLAR AÇILACAK

  • Mesleki ve teknik eğitim liseleri bünyesinde ortaokullar açmaya başlıyoruz. Nitelikli iş gücü yetişmesi açısından sektörle beraber ciddi adımlar atıyoruz.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

Anahtar Kelimeler:
yusuf tekin
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Gözler ona çevrilmişti! Müge Anlı'dan 'Narin' açıklaması

Gözler ona çevrilmişti! Müge Anlı'dan 'Narin' açıklaması

Mehmet Kasım Gülpınar, partisinden istifa etti

Mehmet Kasım Gülpınar, partisinden istifa etti

Amca konuşmak istemedi, özel ekip devreye girdi

Amca konuşmak istemedi, özel ekip devreye girdi

Uyum haftasının ilk gününde acı olay! Öğretmenin okul bahçesinde çarptığı 7 yaşındaki Miray hayatını kaybetti

Uyum haftasının ilk gününde acı olay! Öğretmenin okul bahçesinde çarptığı 7 yaşındaki Miray hayatını kaybetti

Ahu Tuğba "Hakkımı helal etmiyorum" demişti! Ölümü sonrası akla geldi

Ahu Tuğba "Hakkımı helal etmiyorum" demişti! Ölümü sonrası akla geldi

EYT, kademeli emeklilik derken ‘67 yaş’ sözleri olay oldu

EYT, kademeli emeklilik derken ‘67 yaş’ sözleri olay oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı! Çok satan ürünler indirimde

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı! Çok satan ürünler indirimde

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.