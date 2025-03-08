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Devasa boyutlarda dünyaya geldi! Annesi görünce gözyaşlarını tutamadı... 2 haftalıkken 6 aylık kıyafeti giyiyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
08.03.2025 09:11
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Bir anne, geçtiğimiz hafta Salı günü dünyaya gelen kızı Paris Halo'nun beklenenden tam iki katı büyüklüğünde olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı. 6 kilo 110 gram ağırlığındaki bebek, hem hastaneyi hem de anneyi şaşkına çevirdi.

Devasa boyutlarda dünyaya geldi! Annesi görünce gözyaşlarını tutamadı... 2 haftalıkken 6 aylık kıyafeti giyiyor

ABD'nin Alabama eyaletinde bir anne, geçtiğimiz hafta Salı günü ortalama bir yenidoğanın iki katı büyüklüğünde bir kız bebek dünyaya getirdi. Kendi kızını gördüğünde inanamayan anne adeta şoke oldu.

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Birmingham'ın güneydoğusunda küçük bir kasabada yaşayan teslimat sürücüsü Pamela Mann, Kızı Paris Halo'yu kucağına alabilmek için planlı bir sezaryen ile doğum yaptı. Ancak o sırada korku dolu bir kaç dakika yaşandı. Bebeğin büyüklüğünü gören hemşirelerin tepkisi anneyi korkuttu. Pamela Mann, "Ne olduğunu hiç anlamadım ve paniklemeye başladım" dedi ve bebeğini görünce ağlamaya başladı.

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6 KİLO 110 GRAM DÜNYAYA GELDİ

Mann’ın kızı Paris Halo, doğduğunda tam tam 6 kilo 110 gram ağırlığındaydı. Bebeğinin standart boy ve kiloda dünyaya gelmesini bekleyen 31 yaşındaki annesi ise bu haberle beraber şaşkına döndü. Bebek, planlanan doğum tarihinden 16 gün önce dünyaya geldi. O günden beri ise birçok beden atladı ve doğumunun 2. haftasında 6 aylık bir bebek için yapılmış kıyafetler giyiyor.

Paris Halo isimli bebeğin, yoğun bakımda olmasına rağmen sağlığının iyi durumda olduğu öğrenildi.

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DAHA ÖNCEKİ KAVALAR NELERDİ?

Guinness Dünya Rekorları'na göre, kayıtlara geçen en kilolu bebek, 1955 yılında İtalya'da 22 kilo ağırlığında doğdu.

2019 yılında New Yorklu bir anne 7 kilo 150 gramlık bir bebek dünyaya getirdi.

Corning'li Joy Buckley, Arnot Odgen Tıp Merkezi'nde Harper Buckley adlı çocuğu dünyaya getirmek için üç doktor, bir tıbbi "vakum" ve sezaryen gerektiğini açıkladı. İki yıl önce 11 kiloluk bir erkek çocuğu doğurmuştu.

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bebek abd anne kilo yeni doğan
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