Korkunç salgına ünlü isimde yakalandı: Her geçen gün beyni büyüyor!

Brook, viral menenjit ve ensefalit teşhisi konulduğunu açıkladı. Her iki hastalığın da beyin ve çevresinde iltihaplanmaya yol açtığını belirten ünlü isim, bunun “küçük bir rahatsızlık olmadığını” vurguladı.

“BEYNİMDEKİ ŞİŞLİK ARTIYOR”

Hastane yatağından konuşan Brook, beyin şişmesinin giderek arttığını ve sürecin zorlu geçtiğini söyledi. Günlük basit şeyleri bile yapmakta zorlandığını dile getirdi.

Doktorların 24 saat gözetiminde olduğunu belirten Brook, MR, tomografi ve çeşitli testlerden geçtiğini, antiviral tedavi ve ilaçlarla sürecin yakından takip edildiğini aktardı.