Korkunç salgına ünlü isimde yakalandı: Her geçen gün beyni büyüyor!

Ünlü televizyon yıldızı Jordan Brook (31), hastaneden yaptığı açıklamayla hayranlarını endişelendirdi. İki farklı virüsle mücadele ettiğini söyleyen Brook, durumunun düşündüğünden daha ciddi olduğunu ifade etti.

Çiğdem Berfin Sevinç

Brook, viral menenjit ve ensefalit teşhisi konulduğunu açıkladı. Her iki hastalığın da beyin ve çevresinde iltihaplanmaya yol açtığını belirten ünlü isim, bunun “küçük bir rahatsızlık olmadığını” vurguladı.

“BEYNİMDEKİ ŞİŞLİK ARTIYOR”

Hastane yatağından konuşan Brook, beyin şişmesinin giderek arttığını ve sürecin zorlu geçtiğini söyledi. Günlük basit şeyleri bile yapmakta zorlandığını dile getirdi.

Doktorların 24 saat gözetiminde olduğunu belirten Brook, MR, tomografi ve çeşitli testlerden geçtiğini, antiviral tedavi ve ilaçlarla sürecin yakından takip edildiğini aktardı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın en kadim ve en eski festivali: Kazanın içine girdilerDünyanın en kadim ve en eski festivali: Kazanın içine girdiler
TikTok fenomeni polis kovalamacasında dehşet saçtı! TikTok fenomeni polis kovalamacasında dehşet saçtı!

Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

İsteksiz tavırları olay olmuştu! Okan Buruk cezasını kesti: Icardi kararı

İsteksiz tavırları olay olmuştu! Okan Buruk cezasını kesti: Icardi kararı

Görüntüleri ortaya çıktı! ''Abla dediği kişi onun celladı oldu''

Görüntüleri ortaya çıktı! ''Abla dediği kişi onun celladı oldu''

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Akaryakıta okkalı zam geliyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor

