Deve kuşu nasıl yazılır, deve kuşu yazımı nasıl olmalıdır? Deve kuşu ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birleşik kelimeler birçok farklı kuralla düzenlenir. Bazıları ayrı yazılırken bazıları bitişik yazılır. Bu durum çoğunlukla iki kelimenin anlam kazanıp kazanmaması ile ilgili olurken ses düşmesi yaşanması da faktörlerden bir tanesidir. İki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan bu birleşik kelimeler bazen hayvan isimlerinde de görülmektedir. Hayvan ya da bitki isimleriyle kurulan birleşik kelimelerin de kendilerine göre bir yazım kuralı bulunur.

Deve kuşu nasıl yazılır?

Birleşik kelimeler konuşma dilinde kendisini göstermese de yazı dilinde bazı kurallara sahiptir. Ayrı ya da bitişik yazılması bu kurallara göre belirlenir. İki kelimenin bir araya gelmesiyle oluştuğu için bu kelimelerin kazandığı anlama veya ses düşmesine bakılmaktadır. Ancak sadece anlam kazanıp kaybetmeleri ya da ses olayı yaşayıp yaşamamaları bir kelimenin ayı ya da bitişik yazılacağı konusunda aydınlatıcı değildir. Deve kuşu kelimesi de bir birleşik kelimedir ancak burada dikkat edilmesi gereken kural anlam ya da ses olayından ziyade kelimenin nasıl oluştuğudur. Türk Dil Kurumunun "Ayrı yazılan birleşik kelimeler" kurallarına göre hayvan türlerinden birinin adıyla kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Bu kapsamda "Deve kuşu ayrı mı yazılır?" sorusuna deve kuşu yazımı ayrı olmalıdır cevabını verebiliriz.

Deve kuşu bitişik mi yazılır?

Türk Dil Kurumu Türkçedeki dil kurallarını yazım kılavuzu doğrultusunda belirlemiştir. Yazım kuralları da tıpkı Türkçe gibi dingin bir yapıya sahip olmadığı için bu kurallar zaman zaman değişebilir. Birleşik kelimelerle ilgili kurallar da bu kurumun belirlediği şekilde kullanılmaktadır. Ayrı ya da bitişik yazılmasında göre ikiye ayrılan birleşik kelimeler belli kurallara göre belirlenmektedir. Deve kuşu kelimesi de birleşik kelimelerden bir tanesidir ve bu kurallara tabidir. Deve kuşu TDK kurallarına göre ayrı yazılmaktadır. Türk Dil Kurumu, hayvan türlerinden bir tanesinin kullanılmasıyla oluşan birleşik kelimelerin ayrı yazıldığını belirtmektedir.

Bir hayvan türü olan deve kuşu, dil kurallarında hayvan ismiyle oluşturulan birleşik kelimelerin ayrı yazılmasından dolayı bitişik olarak yazılmaz. Birleşik kelimeler iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluştuğu için bu kelimelerin bir ya da her ikisine birden bakılır ve bunlardan bir tanesi veya ikisi de hayvan ismi ise ayrı yazılmaktadır. Deve kuşu doğru yazılışı ayrı olmalıdır.