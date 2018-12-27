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Devir tasarruf devri! Mutfak masraflarınızı azaltacak 10 etkili yöntem

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.12.2018 12:03 | Son Güncelleme

Mutfağınızda bu 10 kuralı uygulayarak bütçenize katkı sağlamak elinizde. Böylelikle hem gıda israfını önlemiş olacak hem de ev ekonominizi kontrol altına almış olacaksınız. Şu dönemde hepimizin ihtiyacı var bu bilgilere... İşte mutfak masraflarınızı neredeyse yarıya indirecek 10 yöntem.

Devir tasarruf devri! Mutfak masraflarınızı azaltacak 10 etkili yöntem

Bütçenizde fark yaratmak için;

Zeytinyağını sadece salatalarınızda kullanıyorsanız bunun için küçük şişelerde zeytinyağı alın. Çünkü 3 ay sonra zeytinyağının tadı acılaşmaya başlayacak ve aldığınız büyük bir şişe çöp olacaktır. Eğer küçük şişeleri tercih ederseniz hem zamanlı bir şekilde kullanmış olacak hem de fazla para harcamaktan kurtulmuş olacaksınız. Mantıklı değil mi?

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Satın aldığınız sert peynirlerin daha uzun süre dayanması için peyniri fırın kağıdına sarın. Naylon poşette saklanan peynir yeterince oksijenle temas edemediği için kuru ve ne yazık ki çöp olur. Bu hatayı tekrarlamayın sevgili okur.

Toz şekerin sertleşmesini önlemek için kapaklı bir kavanozda saklayın ve kavanozun için bir dilim ekmek koyun. Ekmek, kavanozdaki nemi çekip şekerin yumuşamasının önüne geçecektir.

Tereyağının bozulmasını önlemek için derin dondurucuda saklayın. Paketli tereyağı buzdolabında 1 yıl boyunca bozulmadan saklanabilir.

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Unu, hava almayan ağzı kapalı kaplarda ve serin yerlerde saklayın. Bu şekilde beyaz unu bir yıl boyunca saklamanız mümkün.

Kırmızı baharatların uzun süre taze kalması için buzdolabında saklanması gerekir. Işık ve ısı baharatın tazeliğini bozacaktır.

baharat

Kışın en çok tüketilen meyvelerinden elma. Ancak elinizin altında koyduğunuz meyveler çok çabuk bozulur, çünkü sıcağı sevmezler. Soğukta saklanan elmalar lezzetini uzun süre korurlar. Elmaları dolaba koymadan nemli bir beze sarıp saklarsanız çok daha taze ve lezzetli kalacaklardır.

Olgunlaşmış domatesleri buzdolabında saklamayın. Dolaptan çıkan domatesler oda sıcaklığına gelene kadar lezzetini kaybederler.

Hepimizin büyük derdidir yeşillik saklamak. Marketten ya da pazardan alırız, 2 gün sonra kullanmak istediğimizde ise onları tamamen kendinden geçmiş bir şekilde buluruz. Bu durumdan kurtulmak için yeşillikleri önce yıkayın ve ardından iyice kurulayın. Bunun için kağıt havlu ya da temiz bir mutfak havlusu kullanabilirsiniz. Ardından cam kavanoza az bir miktar su koyun ve yıkadığınız yeşilliklerin kök kısımlarını yarım cm kadar kesip dik bir şekilde yerleştirin. Sonrasında kavanozun üst kısmına naylon poşet geçirin ve yeşillikleri bu şekilde dolapta saklayın.

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Muzu daha uzun saklamak için kök kısımlarını streç film ile sarın. Böylelikle muzun köklerinden kaynaklı etilgen gazı çıkışını engelleyip uzun süre taze kalmasına yardımcı olmuş olacaksınız.

muz


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pratik mutfak bilgileri mutfak alışverişi

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