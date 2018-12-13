Turnuvada beşinci hafta mücadelesinde H Grubu lideri Juventus, konuk ettiği İspanya temsilcisi Valencia'yı 59. dakikada Mario Mandzukic'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, bu maçta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 100 galibiyete ulaşan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Porto'nun deneyimli file bekçisi Iker Casillas da eski takım arkadaşı Ronaldo'nun ardından 100 galibiyete uluşan ikinci isim oldu. Portekiz temsilcisinin deplasmanda Galatasaray'ı 3-2 mağlup ettiği son hafta mücadelesiyle Casillas da "Devler Ligi"ndeki galibiyet sayısında dalya yaptı. 37 yaşındaki Casillas ayrıca 1-1 berabere kaldıkları Schalke 04 maçında da Şampiyonlar Ligi'nde 20 sezon oynayan ilk isim oldu. İspanyol file bekçisi, Manchester United'ın unutulmaz oyuncularından Ryan Giggs ile ortak olduğu rekoru kırdı.

RONALDO İLK KEZ "KIZARDI"

Turnuvanın birinci haftasında Juventus formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkan Portekizli futbolcu Ronaldo, turnuva kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü. Ronaldo, Valencia'nın Juventus'u konuk ettiği karşılaşmanın 29. dakikasında kendisini savunan Jeison Murillo'nun topsuz alanda düşüşü sonrası rakibine tepki gösterdi. Hakem Felix Brych'in pozisyonu kırmızı kart olarak değerlendirmesinin ardından kendisini yere bırakan Ronaldo, sahayı gözyaşlarıyla terk etti. 121 golle Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer oyuncusu Ronaldo, 154. maçında ilk kırmızı kartını gördü.