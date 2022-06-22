Devlet Bahçeli'nin 'Haddini aşmıştır' dediği Cem Yılmaz'a ünlülerden destek yağdı!

MHP lideri Devlet Bahçeli dün partisinin grup toplantısında Netflix ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Bahçeli açıklamasında şunları söylemişti: "Küfür etmenin neresine güleceğiz. Netflix'te küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı, şarlatanlıktan öte bir meziyeti olmayan sözde komedyenlerin yer aldığı diziler artık haddini aşmıştır. Aile hayatı son sığınaktır. Bu sığınağın yağmalanması için planlı bir propaganda devrededir. Küfür etmenin neresine güleceğiz?"

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bahçeli'nin ifadelerinin ardından Cem Yılmaz imzalı Erşan Kuneri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bahçeli konuşmasında isim vermese de sosyal medya kullanıcıları, Yılmaz ve Netflix’te yayınlanan dizisinin hedef alındığı yönünde paylaşımlarda bulundular.



Oyuncu İlyas Salman, “#Cemyılmaz Tanırım, iyi çocuktur. Hem Fenerbahçeli hem Atatürkçüdür. Neredeyse benim kadar da komiktir. İlkesizlerin diline düşmeyi hak etmiyor.” yorumunda bulundu.

Tiyatrocu Behzat Uygur da Twitter hesabından “Cem Yılmaz komiktir komik kalacak…” diyerek komedyen Cem Yılmaz’ı destekledi.

Ünlü sanatçı Nazan Öncel, "Cem Yılmaz Sineması ve mizahı, yaratıcılığın en güzel örneklerindendir; her işine şapka çıkartırız." diyerek Yılmaz'a destek oldu.

Sosyal medya fenomeni Aykut Elmas Twitter hesabından “ ‘Sözde komedyen’ dendiğine göre Cem Yılmaz olamaz. Takılmayın, devam…” yorumunu yaparak Cem Yılmaz’a destek oldu.

Armaan Çağlayan yaptığı paylaşımda, "Cem Yılmaz bu ülkenin en iyi komedyenlerinden ve en iyi sahne performansı olan sanatçılarındandır. Ülkesi için duyarlılığı ise tartışılmaz. #cemyilmaz" dedi.



İzzet Çapa ise, "Valla benim bildiğim...

Bu ülkede bugüne dek gördüğüm...

Hep komedyenler, siyasetçileri eleştirmiştir ama...

Zannederim eskidendi...

Eskidendi, çok eskiden...

Murathan Mungan’ın şiirinde, rahmetli Atilla Özdemiroğlu’nun bestesinde, canım Sezen’in söylediği gibi...

‘Hani herkes arkadaş

Hani oyunlar sürerken

Hani çerçeveler boş

Hani körkütük sarhoş gençliğimizden

Hani şarkılar bizi henüz bu kadar incitmezken

Eskidendi, eskidendi, çok eskiden" şiiriyle ünlü komedyene destek oldu.



Oyuncu Müfit Can Saçıntı sosyal medya hesabından “Vay be! Komediye bak sen; Komedyenlerin parti liderlerini eleştirdiği günlerden, Parti liderlerinin komedyenleri eleştirdiği günlere geldik, iyi mi! Nohut oda, bakla sofa, müstakil Bahçeli demokrasi! #CemYılmaz” şeklinde yorum yaparak Cem Yılmaz’a destek verdi.

Ünlü sunucu Özge Uzun, "Canice “insan” canı alanların, tweet atanlar kadar ceza almadığı bir ülkede elbetteki en büyük suçlular, had aşanlar #netflix #CemYılmaz #ŞahanGökbakar #Tarkan ve diğerleri olur! Hala şaşırıyor muyuz?

AdaletNerede" yazarak destek oldu.

