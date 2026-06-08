SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Devlet Bahçeli'nin isteğiyle A Milli Takım için marş bestelendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle, sanatçı Ahmet Öngel tarafından A Milli Futbol Takımı'na FIFA Dünya Kupası'nda destek olmak amacıyla 'Arkanızdayız' adlı marş bestelendi. Hazırlanan marş MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Devlet Bahçeli'nin isteğiyle A Milli Takım için marş bestelendi

A Milli Futbol Takımı'na FIFA Dünya Kupası'nda destek olmak amacıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle marş bestelendi. Marş, MHP'nin hesabından paylaşıldı.

Devlet Bahçeli nin isteğiyle A Milli Takım için marş bestelendi 1

MHP'DEN AÇIKLAMA

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek olan Milli Takımımız için marş hazırlandı. 'Arkanızdayız' Ahmet Öngel" ifadelerine yer verildi.

Devlet Bahçeli nin isteğiyle A Milli Takım için marş bestelendi 2

Marş için hazırlanan klipte, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası eleme maçlarından kesitler, tribünlerde A Millileri destekleyen vatandaşlar, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yer aldığı görüntüler yer aldı.

Devlet Bahçeli nin isteğiyle A Milli Takım için marş bestelendi 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor'da Onana kararını verdi! Transfer mi oluyor?Trabzonspor'da Onana kararını verdi! Transfer mi oluyor?
Kadıköy'de Asensio seferberliği! Aziz Yıldırım rest çektiKadıköy'de Asensio seferberliği! Aziz Yıldırım rest çekti
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in dört bir yanında sirenler çalıyor! İran'dan sonra Husiler de saldırdı

İsrail'in dört bir yanında sirenler çalıyor! İran'dan sonra Husiler de saldırdı

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

Kadir Ezildi'nin eşi eltisinin düğününde giydiği kıyafet yüzünden eleştirildi

Kadir Ezildi'nin eşi eltisinin düğününde giydiği kıyafet yüzünden eleştirildi

Vergide yeni sistem geliyor: 'Sonrası yerine öncesi'

Vergide yeni sistem geliyor: 'Sonrası yerine öncesi'

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.