Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden büyük başarı

Londra’da beşincisi düzenlenen çok aşamalı “Great Composers Competition / The Art of Strings” yarışmasında Anadolu Üniversitesi öğrencileri dereceye girdi.

Düzenlenen yarışmada 17-19 yaş kategorisinde yarışan, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Hale Basmacıoğlu’nun lisans birinci sınıf keman öğrencileri Sezen Deniz Akgün ikincilik, Duygu Kömür üçüncülük ödüllerine layık görüldü.

“Pandemi sürecinde öğrencilerin motivasyonları için bu tür yarışmalar çok önemli”

Öğrencilerinin kazandığı başarı hakkında görüşlerini dile getiren Doç. Hale Basmacıoğlu şunları söyledi: “Pandemi sürecinde öğrencilerin motivasyonları ve çalışma alışkanlıklarının pekiştirilmesi adına bu tür yarışmalar çok önemli. Uygulamalı olarak yürütülen keman derslerine, pandemi koşullarına uygun olarak uzaktan eğitim modeliyle devam ettik. Alışageldiğimiz yüz yüze çalgı eğitiminin avantajlarından yararlanamadığımız bu yeni model ile elde ettiğimiz başarılar, yeni koşulların getirdiği olumsuzluklara rağmen eğitim kalitemizden ödün vermediğimizin kanıtı niteliğindedir. Bu zorlu süreçte azimle çalışan, ellerinden geleni en iyi şekilde yapmak için uğraşan öğrencilerimle gurur duyuyor, başarılarının katlanarak artacağına inanıyorum.”

“Umarım başarılarımız katlanarak devam eder”

Great Composers Competition / The Art of Strings” yarışmasında kazandığı ikincilik derecesini değerlendiren Sezen Deniz Akgün: “Bu süreçte hem çok keyif aldık hem de yorulduk ama emeklerimizin karşılığını aldık. Katıldığımız yarışma İngiltere’de düzenlenen uluslararası ve online yapılan bir yarışma. İlk önce çaldığımız eseri kaydedip bir video gönderdik ve bir ön elemeden geçtik. Sonrasında bize ikinci aşamaya geçtiğimize dair mail geldi ve tekrar videolarımızı kaydedip yarışmaya gönderdik. Her yaştan ve ülkeden insanın katıldığı bu yarışmada biz 17-19 yaş kategorisinde derece aldık. Hazırlık sürecinde bizim ve hocamızın gerçekten çok büyük bir emeği var. Hale Hocamız ve biz bir takım işi yapıyoruz. Dolayısıyla sadece biz değil hocamız da bizimle beraber bu dereceyi kazanmış oldu. Sonuç olarak umarım başarılarımız katlanarak devam eder.” dedi.

“Bu yarışma için çok istekle çalıştım”

Yarışmada üçüncülük alan Duygu Kömür ise, “Bu yarışmanın olması beni çok motive etti ve heyecanlandırdı. Pandemi sebebiyle uzun süredir yüz yüze eğitim ve konserler olamadığı için motive olmakta zorlanıyordum ancak bu yarışma için çok istekle çalıştım. Hocam Hale Basmacıoğlu’nun desteğiyle de yarışmada güzel bir derece kazandım. Hocama bütün emekleri için çok teşekkür ederim. Sonucun güzel olması beni çok mutlu etti. Ayrıca sahnede çalmayı da çok özledim, umarım her şey bir an önce normale döner ve konserlerimiz başlar.” şeklinde konuştu.