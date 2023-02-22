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'Devlet ve Allah kelimelerini aynı yerde görmek istemiyorum' demişti! Farah Zeynep Abdullah'a tepki yağdı

22.02.2023 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 6 Şubat günü merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle sarsıldı. 11 şehrimiz depremlerden etkilenirken, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkilere neden oldu. 'Devlet ve Allah kelimelerini aynı yerde görmek istemiyorum' diyen oyuncuya sosyal medyada tepkiler çığ büyüdü...

'Devlet ve Allah kelimelerini aynı yerde görmek istemiyorum' demişti! Farah Zeynep Abdullah'a tepki yağdı

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan ve şimdilerde yeniden çekilecek Aşk-ı Memnu filminde Bihter karakterine hayat verecek olan Farah Zeynep Abdullah'ın son paylaşımına sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. 'Devlet ve Allah kelimelerini aynı yerde görmek istemiyorum' diyen ünlü oyuncuya 'Bu defa haddini aştı' yorumları yapıldı...

Farah Zeynep Abdullah son olarak attığı "DEVLET ve ALLAH kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde görmek asla istemiyorum artık yeter" tweeti ile büyük tepkilerin hedefi oldu.

farah

Abdullah'a sosyal medya üzerinden tepki gösteren kullanıcılar arasında ünlü isimlerde yer aldı.

İŞTE O YORUMLARDAN BAZILARI:

  • ALLAH devlete zeval vermesin.

  • Allah devletimize zeval vermesin. Allah devletimizi korusun ve yüceltsin.

  • O zaman Türkiye'yi ve Müslüman milletimizi görüp duymayacağın bir yere gitmelisin. Zira burası; Allah'ını vatanını devletini malından ve canından çok sevenlerin ülkesi.

  • Allah Devletimize güç kuvvet versin. Allah'ım senin adını duymak istemeyenleri de sana havale ediyorum.

  • Bir gün enkazın altında kalırsın nerede bu devlet. Allah’ım yardım et diye bağırırsın

  • Duymak istemiyorsan ülkeyi terket. Kimseyi zorla tutmuyorlar.

  • Kimsin sen ya? Nereden bu cesaretin temeli? Cidden bu kadar önemli misin sence bu ülke için?

  • Sen artık haddini aştın. Sen kimsin?
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