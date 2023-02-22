'Devlet ve Allah kelimelerini aynı yerde görmek istemiyorum' demişti! Farah Zeynep Abdullah'a tepki yağdı

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan ve şimdilerde yeniden çekilecek Aşk-ı Memnu filminde Bihter karakterine hayat verecek olan Farah Zeynep Abdullah'ın son paylaşımına sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. 'Devlet ve Allah kelimelerini aynı yerde görmek istemiyorum' diyen ünlü oyuncuya 'Bu defa haddini aştı' yorumları yapıldı...

Farah Zeynep Abdullah son olarak attığı "DEVLET ve ALLAH kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde görmek asla istemiyorum artık yeter" tweeti ile büyük tepkilerin hedefi oldu.

Abdullah'a sosyal medya üzerinden tepki gösteren kullanıcılar arasında ünlü isimlerde yer aldı.

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