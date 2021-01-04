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Devre arası transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 04.01.2021 09:59 | Son Güncelleme

2020-2021 sezonunda devre arası transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte bu sorunun yanıtı...

Devre arası transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 5 ocak Salı günü başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, ara transfer dönemi 1 Şubat 2021'de sona erecek.

İŞTE FEDERASYONDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Buna göre ikinci transfer ve tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek." denildi.

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