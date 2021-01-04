Devre arası transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 5 ocak Salı günü başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, ara transfer dönemi 1 Şubat 2021'de sona erecek.

İŞTE FEDERASYONDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Buna göre ikinci transfer ve tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek." denildi.



