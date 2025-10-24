SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Devre arasında ayrılık! Galataasaray'ın yıldızı Mauro Icardi için geliyorlar... Geri dönebilir hem de ezeli rakibe!

Galatasaray'da Osimhen'in gelişi ve yaşadığı sakatlıktan sonra ilk 11 şansını büyük oranda kaybeden Mauro Icardi için ara transfer dönemine dair sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (Galatasaray haberleri)

Devre arasında ayrılık! Galataasaray'ın yıldızı Mauro Icardi için geliyorlar... Geri dönebilir hem de ezeli rakibe!
Berker İşleyen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İtalya Serie A’da bu sezon şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Milan, Ocak transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Massimiliano Allegri’nin raporu doğrultusunda savunma, kanat ve forvet bölgelerine nokta atışı transferler yapılması planlanıyor.

ICARDI LİSTE BAŞINDA

Devre arasında ayrılık! Galataasaray ın yıldızı Mauro Icardi için geliyorlar... Geri dönebilir hem de ezeli rakibe! 1

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan’ın transfer listesinin ilk sırasında Mauro Icardi bulunuyor. Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli golcü, Allegri’nin özellikle kadrosunda görmek istediği isimlerden biri. Tecrübeli teknik adamın, Osimhen’in yedek konumuna düşmesiyle mutsuz olan Icardi’yi Milan formasıyla yeniden Serie A’ya kazandırmak istediği öne sürülüyor.

INTER DE FORMA GİYMİŞTİ

Devre arasında ayrılık! Galataasaray ın yıldızı Mauro Icardi için geliyorlar... Geri dönebilir hem de ezeli rakibe! 2

Yıldız isim 2013-2019 yılları arasında Milan'ın ezeli rakiplerinden Inter de top koşturmuştu

SAVUNMAYA TANIDIK İSİM: KIM MIN-JAE

Devre arasında ayrılık! Galataasaray ın yıldızı Mauro Icardi için geliyorlar... Geri dönebilir hem de ezeli rakibe! 3

Kırmızı-siyahlı ekip, savunma hattında da önemli bir hamle peşinde. Bayern Münih’te forma şansı bulmakta zorlanan eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Milan’ın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Ayrıca Liverpool’dan Joe Gomez, Udinese’den Thomas Kristensen, Oumar Solt ve Lazio’dan Mario Gila da alternatif adaylar arasında gösteriliyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir bahis skandalı daha! Oyuncu ve hoca tutuklandıBir bahis skandalı daha! Oyuncu ve hoca tutuklandı
Mourinho F.Bahçe'yi dilinden düşürmüyor! Ayrılığına sebep olan ismi açıkladıMourinho F.Bahçe'yi dilinden düşürmüyor! Ayrılığına sebep olan ismi açıkladı
Anahtar Kelimeler:
transfer Milan Mauro Icardi son dakika galatasaray icardi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandı! Ülke puanı uçtu...

Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandı! Ülke puanı uçtu...

Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Yeni işiyle şaşırttı

Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Yeni işiyle şaşırttı

Telefon ve sigara için vergi ayarı!

Telefon ve sigara için vergi ayarı!

Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü

Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.