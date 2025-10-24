Devre arasında ayrılık! Galataasaray'ın yıldızı Mauro Icardi için geliyorlar... Geri dönebilir hem de ezeli rakibe!

İtalya Serie A’da bu sezon şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Milan, Ocak transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Massimiliano Allegri’nin raporu doğrultusunda savunma, kanat ve forvet bölgelerine nokta atışı transferler yapılması planlanıyor.

ICARDI LİSTE BAŞINDA

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan’ın transfer listesinin ilk sırasında Mauro Icardi bulunuyor. Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli golcü, Allegri’nin özellikle kadrosunda görmek istediği isimlerden biri. Tecrübeli teknik adamın, Osimhen’in yedek konumuna düşmesiyle mutsuz olan Icardi’yi Milan formasıyla yeniden Serie A’ya kazandırmak istediği öne sürülüyor.

INTER DE FORMA GİYMİŞTİ

Yıldız isim 2013-2019 yılları arasında Milan'ın ezeli rakiplerinden Inter de top koşturmuştu

SAVUNMAYA TANIDIK İSİM: KIM MIN-JAE

Kırmızı-siyahlı ekip, savunma hattında da önemli bir hamle peşinde. Bayern Münih’te forma şansı bulmakta zorlanan eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Milan’ın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Ayrıca Liverpool’dan Joe Gomez, Udinese’den Thomas Kristensen, Oumar Solt ve Lazio’dan Mario Gila da alternatif adaylar arasında gösteriliyor.