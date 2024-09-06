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  4. Devrim Özkan'dan sevgilisi Lucas Torreira ile havuzda aşk pozu! 'Aşkım' diyerek paylaştı, yorum yağdı

Devrim Özkan'dan sevgilisi Lucas Torreira ile havuzda aşk pozu! 'Aşkım' diyerek paylaştı, yorum yağdı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
06.09.2024 23:06
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Devrim Özkan Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile olan ilişkisiyle gündemden düşmüyor. Daha önce bir ayrılık yaşayan çift, ilişkilerine ikinci şansı vermişti. Sevgilisi Lucas Torreira'nın sırtına çıkarak havuzda poz veren Özkan, Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Devrim Özkan'dan sevgilisi Lucas Torreira ile havuzda aşk pozu! 'Aşkım' diyerek paylaştı, yorum yağdı

Devrim Özkan ve Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'nın aşkı bir süre önce sonlanmıştı ancak ikili, 8 ay süren ayrılığın ardından geçtiğimiz günlerde barışma kararı aldı. Ara ara aşk paylaşımları yapan oyuncu Devrim Özkan ve futbolcu Lucas Torreira bu kez havuz pozu ile gündem oldu.

HAVUZDA AŞK POZU

Devrim Özkan, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile dolu dizgin aşk yaşıyor.

Sevgilisi Torreira ile birlikte havuza giren Özkan, sevgilisinin sırtına çıkarak poz verdi.

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Özkan, havuz paylaşımına İspanyolca'da 'aşkım' anlamına gelen 'mi amor' notunu ekledi.

Lucas Torreira ise sevgilisinin paylaşımına, İspanyolca'da 'Seni seviyorum sevgilim' anlamına gelen 'Te amo mi vida' şeklinde yorum yaptı.

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Özkan'ın takipçilerinden de 'aşk kazanır', 'çok güzelsiniz' şeklinde yorumlar geldi.

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devrim özkan
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