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  4. Devrim Özkan son anda Deha kadrosundan çıkarıldı! Tepkisi gündem oldu

Devrim Özkan son anda Deha kadrosundan çıkarıldı! Tepkisi gündem oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.07.2024 10:46
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Aras Bulut İynemli'nin Deha'daki partneri Devrim Özkan son anda kadrodan çıkarıldı ve yeni başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu oldu. Devrim Özkan'ın o olaydan sonra yaptığı hamle ise sosyal medyada gündem oldu.

Devrim Özkan son anda Deha kadrosundan çıkarıldı! Tepkisi gündem oldu

Show TV ekranlarında yayınlanacak Deha isimli dizide başrol oynayacak olan Aras Bulut İynemli'nin partneri son anda değişti.

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Ay Yapım'ın Show TV için çekilecek olan Deha dizisinin bugünlerde sete çıkması planlanırken dizinin başrolü Devrim Özkan ile son anda yollar ayrıldı.

DEHA BAŞROLÜ KİM OLDU?

Umut Aral'ın yönettiği dizide bir matematik dehası olan Devran'a hayat verecek Aras Bulut İynemli'nin partneri Esme rolüne Devrim Özkan'ın oynaması kararlaştırılmıştı. Ancak son anda rolün yeni sahibi Ahsen Eroğlu oldu.

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Dizi başlamadan kadrodan ayrılan Devrim Özkan ise tepkisini Ay Yapım'ı takipten çıkararak gösterdi.

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Özkan'ın tepkisi sosyal medyada fanlarından destek görürken güzel oyuncu X'in en çok konuşulan isimleri arasına da girdi.

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devrim özkan
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