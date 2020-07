“Dezenformasyon Çağında Gazetecinin Rolü” masaya yatırıldı

“Yeni medya araçları, yanlış bilginin yayılmasını kat be kat artırabiliyor”

MEÜ Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Çobaner de dezenformasyon konusunun neredeyse gazetecilik kadar eski olduğunu vurguladı. Günümüzde dezenformasyon konusunun, sahte, yalan haberler ya da bilgi bozukluğu ve formattaki türlerinin çok daha yaygın, çok daha can yakıcı, zarar verici boyut kazandığının, birçok bilim insanı ve uygulamalar tarafından ortaya konulduğunu belirten Çobaner, “Özellikle pandemi sürecinde sağlıkla ilgili bilginin yayılması söz konusu olduğunda da bu konu çok gündeme geldi ve herkesi etkileyecek boyutlarda bilgi bozukluğu yayıldı. Dezenformasyon, kasıtlı olarak çarpıtılmış, yanlış bilgi ki, bu bazen haber de olabilir ama pandemi sürecinde gördüğümüz gibi bazen haber olmadan da sadece bilginin farklı mecralarda paylaşılması olarak karşımıza çıkıyor. Pandemi sürecinde henüz tam anlamıyla kanıtlanmamış birçok bilginin yayıldığı bir ortamla karşı karşıya kaldık. Yeni medya araçları bu bilginin yayılmasını kat be kat artırabiliyor. Sonuç aşamasında artık bireylerin, toplumların sosyal davranışlarını, karar verme aşamalarını etkileyebilecek, tüketimi arttırabilecek, yanlış yöne sevk edebilecek, siyasi ve toplumsal değişimi de etkileyebilecek boyutlarıyla karşımıza çıkıyor dezenformasyon” ifadelerini kullandı.