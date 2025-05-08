EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

DGS başvuruları ne zaman? 2025 DGS başvuru ücreti nedir? DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru detayları ve sınav takvimi açıklandı. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapmasını sağlayan DGS için başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı, ancak sınav tarihleri ve başvuru süreci ÖSYM tarafından duyuruldu. İşte 2025 DGS başvuru ücreti, tarihleri ve detayları haberimizde…

DGS başvuruları ne zaman? 2025 DGS başvuru ücreti nedir? DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
Sedef Karatay

2025 DGS başvuru ücreti ve detayları merak ediliyor. Meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapmasını sağlayan 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru ve sınav takvimi belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle birlikte, DGS başvuru tarihleri, sınav tarihi ve sonuç açıklama tarihi netleşti.

thumbs_b_c_d1622b60b901679f6a78a56fda1e2c46

DGS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ

DGS başvuruları 21 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru yapmak isteyen adaylar için ise 13 Haziran 2025 tarihi belirlendi. Geç başvurular, aynı gün saat 23:59’a kadar tamamlanabilecek.

DGS 2025 BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM’nin resmi web sitesi ais.osym.gov.tr üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

DGS 2025 SINAV TARİHİ

ÖSYM takvimine göre, 2025 DGS 20 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, sayısal ve sözel oturumlardan oluşacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak ve adayların erişimine açılacak.

DGS 2025 BAŞVURU ÜCRETİ

Başvuru ücreti, ÖSYM tarafından yayımlanacak DGS başvuru kılavuzu ile netleşecek. Kılavuzun Mayıs ayı içerisinde yayımlanması bekleniyor.

thumbs_b_c_19636bfc7dc3d944ea877192c70471c9

2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler için kritik bir adım olan DGS’ye hazırlık süreci devam ederken, adayların başvuru tarihlerini kaçırmamak için ÖSYM’nin duyurularını takip etmeleri öneriliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2025 AGS sınavı ne zaman yapılacak?2025 AGS sınavı ne zaman yapılacak?
Sözlü sınava girecek 15 bin aday belli olduSözlü sınava girecek 15 bin aday belli oldu

Anahtar Kelimeler:
DGS Meslek yüksekokulu Dikey Geçiş Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Kahreden haber! Bir öğretmen okul bahçesinde öldürüldü

Kahreden haber! Bir öğretmen okul bahçesinde öldürüldü

Türkiye'nin dev mobilya markası satıldı!

Türkiye'nin dev mobilya markası satıldı!

Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması

Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması

Amedspor'dan 'Türk Bayrağı' açıklaması!

Amedspor'dan 'Türk Bayrağı' açıklaması!

2025 AGS sınavı ne zaman yapılacak?

2025 AGS sınavı ne zaman yapılacak?

2025 DGS başvuruları ne zaman?

2025 DGS başvuruları ne zaman?

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.