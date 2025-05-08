DGS başvuruları ne zaman? 2025 DGS başvuru ücreti nedir? DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

2025 DGS başvuru ücreti ve detayları merak ediliyor. Meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapmasını sağlayan 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru ve sınav takvimi belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle birlikte, DGS başvuru tarihleri, sınav tarihi ve sonuç açıklama tarihi netleşti.

DGS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ

DGS başvuruları 21 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru yapmak isteyen adaylar için ise 13 Haziran 2025 tarihi belirlendi. Geç başvurular, aynı gün saat 23:59’a kadar tamamlanabilecek.

DGS 2025 BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM’nin resmi web sitesi ais.osym.gov.tr üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

DGS 2025 SINAV TARİHİ

ÖSYM takvimine göre, 2025 DGS 20 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, sayısal ve sözel oturumlardan oluşacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak ve adayların erişimine açılacak.

DGS 2025 BAŞVURU ÜCRETİ

Başvuru ücreti, ÖSYM tarafından yayımlanacak DGS başvuru kılavuzu ile netleşecek. Kılavuzun Mayıs ayı içerisinde yayımlanması bekleniyor.

2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler için kritik bir adım olan DGS’ye hazırlık süreci devam ederken, adayların başvuru tarihlerini kaçırmamak için ÖSYM’nin duyurularını takip etmeleri öneriliyor.