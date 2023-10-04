DGS EK TERCİH 2023 EKRANI AİS.OSYM.GOV.TR: DGS ek tercih nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Dikkat bugün son!

DGS ek tercih işlemleri için süreç bugün saat 23.59'da sona eriyor. Dikey Geçiş Sınavı tercih ve yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt süreci 20 Eylül'de sona ermişti. DGS ek tercih işlemleri 29 Eylül'de başladı. DGS ek tercihleri için bugün son. İşte ais.osym.gov.tr DGS ek tercih ekranı...

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR?

DGS ek tercih işlemleri 29 Eylül'de başladı.

DGS ek tercih işlemleri için bugün ( 4 Ekim 2023 Çarşamba) son gün.

DGS EK TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İşte ÖSYM'den yapılan açıklama:

"2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Eylül 2023 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 4 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Ek yerleştirme işleminde, 2023-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2023-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

DGS ek yerleştirme sonuçları, süreç sonrası ÖSYM'den açıklama yapıldığında kurumun internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek öğrenilebilecek.