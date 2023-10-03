DGS EK TERCİH SONUÇLARI 2023: ÖSYM ile DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl tercih yapılır? Dikkat yarın son gün

DGS ek tercih sonuçları tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok kişi ÖSYM duyurularını incelemeye başladı. Dikey Geçiş Sınavı tercih ve yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt süreci 20 Eylül'de sona ermişti. DGS ek tercih işlemleri 29 Eylül'de başladı. Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme tercihleri için son gün 4 Ekim 2023 Çarşamba günü olacak. Sonuc.osym.gov.tr DGS et tercih sonuçları ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

DGS ek tercih işlemleri 29 Eylül'de başladı.

DGS ek tercih işlemleri için son gün 4 Ekim 2023 Çarşamba günü olarak belirtildi.

DGS EK TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İşte ÖSYM'den yapılan açıklama:

"2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Eylül 2023 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 4 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Ek yerleştirme işleminde, 2023-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2023-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2023 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı.

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

DGS ek yerleştirme sonuçları, süreç sonrası ÖSYM'den açıklama yapıldığında kurumun internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek öğrenilebilecek.