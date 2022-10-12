DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? DGS 2. tercihler ne zaman açıklanır? Gözler ÖSYM'de...

DGS ek yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı üniversite adayları tarafından merak konusu oldu. Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programı mezunlarının lisans öğrenimine geçmek için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı'nın ek tercih işlemleri geçtiğimiz günlerde sonlandı. Bu gelişmeyle beraber DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merak edildi.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bilgi verilmedi. DGS ek tercihleri 04 - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapıldı. Geçtiğimiz yıl DGS ek tercihleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapıldı, sonuçlar ise 27 Ekim tarihinde açıklandı.

Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

