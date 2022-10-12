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DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? DGS 2. tercihler ne zaman açıklanır? Gözler ÖSYM'de...

12.10.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS ek tercih sonuçları ilgiyle takip ediliyor. DGS tercih sonuçlarına göre olumsuz sonuç alan ve herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar DGS ek tercih haklarından yararlandılar. DGS 2. tercih günleri 10 Ekim Pazartesi günü sona erdi. DGS ek tercihinde bulunan adaylar sonuçların açıklanacağı günü sorguluyorlar. Peki, DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? DGS 2. tercihler ne zaman açıklanır? Gözler ÖSYM'de...

DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? DGS 2. tercihler ne zaman açıklanır? Gözler ÖSYM'de...

DGS ek yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı üniversite adayları tarafından merak konusu oldu. Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programı mezunlarının lisans öğrenimine geçmek için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı'nın ek tercih işlemleri geçtiğimiz günlerde sonlandı. Bu gelişmeyle beraber DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merak edildi.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bilgi verilmedi. DGS ek tercihleri 04 - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapıldı. Geçtiğimiz yıl DGS ek tercihleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapıldı, sonuçlar ise 27 Ekim tarihinde açıklandı.

ösym dgss

Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

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