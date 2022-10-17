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DGS ek tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM DGS 2022 ek tercih sonuçları sorgulama

17.10.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS ek tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. DGS ek tercihleri 4 Ekim ve 10 Ekim tarihleri aralığında alındı. Dikey Geçiş Sınavına giren ve tercih sürecini takip eden adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlardı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda DGS ek tercih sonuçlarının açıklandığı bildirildi ve kayıt tarihleri hakkında bilgi verildi. Peki, DGS ek tercihleri nereden sorgulanır?

DGS ek tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM DGS 2022 ek tercih sonuçları sorgulama

DGS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Temmuz ayında düzenlenen DGS’ye giren adaylar ek tercihlerini ekim ayı içerisinde tamamladılar. 17 Ekim itibari ile DGS ek tercih sonuçları açıklandı.Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 19 - 24 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

04 - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 17 Ekim 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 19 - 24 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
DGS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 19 - 20 Ekim 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

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