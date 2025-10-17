EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2025 DGS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı…

ÖSYM, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçlarını duyurdu. 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılan tercihler sonrası tamamlanan işlemlerin ardından adaylar, 17 Ekim 2025 saat 15.00 itibarıyla sonuçlara erişebilecek. Peki, DGS ek yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar…

DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2025 DGS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı…
Sedef Karatay

ÖSYM, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçlarını duyurdu. 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2025 DGS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı… 1

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI

ÖSYM’nin açıklamasına göre, 2025 DGS ek yerleştirme sonuçları, AİS ÖSYM sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile sorgulanabilecek.

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:
"2025-DGS: Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 17 Ekim 2025 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 22-30 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-23 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir."

DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2025 DGS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı… 2

DGS EK TERCİH YAPMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

2025-DGS merkezi yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için tercih yapma hakkına sahip değildir.

Ek yerleştirme için şu şartlar geçerlidir:

  • 2025-DGS’ye girmiş ve merkezi yerleştirme ile herhangi bir programa yerleştirilmemiş olmak.
  • Tablo-1’de yer alan lisans programlarını, ilgili puanı hesaplanmış ve ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun olan tüm adaylar tercih edebilir.
  • Taban puan şartı aranmaksızın kontenjanlara yerleştirme yapılır.
  • Adaylar, ek yerleştirmede en fazla 30 tercih yapabilir.

DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2025 DGS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı… 3

Adayların, yerleştirme sonuçlarını kontrol ederek kayıt işlemlerini belirtilen tarihlerde tamamlamaları önem arz etmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MEB’den ‘cuma namazı’ talimatı! İstanbul’da lise öğrencileri için harekete geçildiMEB’den ‘cuma namazı’ talimatı! İstanbul’da lise öğrencileri için harekete geçildi
15 bin öğretmen atamasına ilişkin kılavuz yayımlandı15 bin öğretmen atamasına ilişkin kılavuz yayımlandı

Anahtar Kelimeler:
DGS Dikey Geçiş Sınavı dgs açıklandı mı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

İsrail'den Lübnan'a ağır bombardıman! Çok sayıda bölge hedef alındı

İsrail'den Lübnan'a ağır bombardıman! Çok sayıda bölge hedef alındı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Başka erkekle görüntüleri çıldırttı! "Her tarafı" açık diyerek isyan etti

Başka erkekle görüntüleri çıldırttı! "Her tarafı" açık diyerek isyan etti

Altın rekor kırınca vatandaşların yeni tercihi oldu: "Düğünlerde takı için satın alınıyor"

Altın rekor kırınca vatandaşların yeni tercihi oldu: "Düğünlerde takı için satın alınıyor"

Milyon dolarlık tartışmalı lüks otele el kondu

Milyon dolarlık tartışmalı lüks otele el kondu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.