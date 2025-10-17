DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2025 DGS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı…

ÖSYM, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçlarını duyurdu. 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI

ÖSYM’nin açıklamasına göre, 2025 DGS ek yerleştirme sonuçları, AİS ÖSYM sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile sorgulanabilecek.

ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"2025-DGS: Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 17 Ekim 2025 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 22-30 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-23 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir."

DGS EK TERCİH YAPMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

2025-DGS merkezi yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için tercih yapma hakkına sahip değildir.

Ek yerleştirme için şu şartlar geçerlidir:

2025-DGS’ye girmiş ve merkezi yerleştirme ile herhangi bir programa yerleştirilmemiş olmak.

Tablo-1’de yer alan lisans programlarını, ilgili puanı hesaplanmış ve ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun olan tüm adaylar tercih edebilir.

Taban puan şartı aranmaksızın kontenjanlara yerleştirme yapılır.

Adaylar, ek yerleştirmede en fazla 30 tercih yapabilir.

Adayların, yerleştirme sonuçlarını kontrol ederek kayıt işlemlerini belirtilen tarihlerde tamamlamaları önem arz etmektedir.