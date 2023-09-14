DGS KAYITLARI E DEVLET TURKİYE.GOV.TR: YÖK ile DGS üniversite kayıtları başladı mı? Üniversite kaydı nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?

DGS üniversite kayıtları tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için erişime açıldı. Bilindiği üzere 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen kişiler sınav sonuçları açıklandıktan sonra tercih işlemlerini 5 Eylül'e kadar tamamlamıştı. DGS tercih sonuçları ise 11 Eylül'de belli oldu. Şimdi sırada kayıt işlemleri var. İşte Turkiye.gov.tr YÖK DGS e-kayıt ekranı ve detaylar...

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI MI?

DGS tercih ve yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, başladı. Son başvuru tarihi 20 Eylül olarak açıklandı.

Elektronik kayıtlar e Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. e-Kayıt 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

DGS ÜNİVERSİTE KAYDI NASIL YAPILIR?

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Yapılan açıklamaya göre; e kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin internet sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gereklidir



