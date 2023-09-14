EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. DGS KAYITLARI E DEVLET TURKİYE.GOV.TR: YÖK ile DGS üniversite kayıtları başladı mı? Üniversite kaydı nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?

DGS KAYITLARI E DEVLET TURKİYE.GOV.TR: YÖK ile DGS üniversite kayıtları başladı mı? Üniversite kaydı nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?

14.09.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS üniversite kayıtları ile ilgili detaylar 14 Eylül 2023 Perşembe günü itibarıyla merak konusu oldu. Tercih sonuçlarına göre bir programa yerleşen adaylar, belirtilen süre zarfında işlemlerini e Devlet üzerinden tamamlayacaklar. Birçok kişi internette, "E devlet ile DGS üniversite kayıtları başladı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, üniversite kaydı nasıl yapılır, gerekli belgeler neler? Turkiye.gov.tr YÖK DGS e-kayıt ekranı...

DGS üniversite kayıtları tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için erişime açıldı. Bilindiği üzere 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen kişiler sınav sonuçları açıklandıktan sonra tercih işlemlerini 5 Eylül'e kadar tamamlamıştı. DGS tercih sonuçları ise 11 Eylül'de belli oldu. Şimdi sırada kayıt işlemleri var. İşte Turkiye.gov.tr YÖK DGS e-kayıt ekranı ve detaylar...

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI MI?

DGS tercih ve yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, başladı. Son başvuru tarihi 20 Eylül olarak açıklandı.

Elektronik kayıtlar e Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. e-Kayıt 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

DGS ÜNİVERSİTE KAYDI NASIL YAPILIR?

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

DGS ÜNİVERSİTE E KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yapılan açıklamaya göre; e kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin internet sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gereklidir


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SON DAKİKA | MEB duyurdu! Açık öğretim liselerine nakil ve geçiş kararıSON DAKİKA | MEB duyurdu! Açık öğretim liselerine nakil ve geçiş kararı
Öğretmen adaylarının beklediği sıralama belli oldu! Öğretmen adaylarının beklediği sıralama belli oldu!
Doğa’da ders zili çaldıDoğa’da ders zili çaldı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Pencerenin önünde çırılçıplak! Komşular ne yapacağını şaşırdı

Pencerenin önünde çırılçıplak! Komşular ne yapacağını şaşırdı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

Diri diri gömülen yeni doğan bebeği toprağın altından kurtardılar

Diri diri gömülen yeni doğan bebeği toprağın altından kurtardılar

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.