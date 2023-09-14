DGS KAYITLARI E DEVLET TURKİYE.GOV.TR: YÖK ile DGS üniversite kayıtları başladı mı? Üniversite kaydı nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?

DGS üniversite kayıtları tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için erişime açıldı. Bilindiği üzere 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen kişiler sınav sonuçları açıklandıktan sonra tercih işlemlerini 5 Eylül'e kadar tamamlamıştı. DGS tercih sonuçları ise 11 Eylül'de belli oldu. Şimdi sırada kayıt işlemleri var. İşte Turkiye.gov.tr YÖK DGS e-kayıt ekranı ve detaylar...
DGS tercih ve yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, başladı. Son başvuru tarihi 20 Eylül olarak açıklandı.
Elektronik kayıtlar e Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. e-Kayıt 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler.
Yapılan açıklamaya göre; e kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin internet sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gereklidir