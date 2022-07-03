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DGS ne zaman başlayacak ve bitecek? DGS'de kaç soru sorulacak?

03.07.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önlisans programından lisans programına geçiş için girilmesi gereken sınav DGS (Dikey Geçiş Sınavı) 3 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Öğrencilerin dönem boyunca hazırlandığı sınavın başlamasına sayılı dakikalar kaldı. Peki DGS ne zaman başlayacak ve bitecek? DGS'de kaç soru sorulacak? İşte merak edilenler...

DGS ne zaman başlayacak ve bitecek? DGS'de kaç soru sorulacak?

Üniversite hayatına lisans programında devam etmek isteyen adaylar, DGS araştırmalarını hızlandırdı. Peki DGS ne zaman başlayacak ve bitecek? DGS'de kaç soru sorulacak? İşte merak edilenler...

2022 DGS SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2022 DGS sınavı 3 Temmuz Pazar saat 10:15'te başlayacak. 10:00'dan sonra sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlarına adaylar alınmayacak. 135 dakika sürecek olan sınav saat 12:30'da sona erecek.

DGS SINAVINDA ADAYLARA KAÇ SORU YÖNELTİLECEK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır.

Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

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