Üniversite hayatına lisans programında devam etmek isteyen adaylar, DGS araştırmalarını hızlandırdı. Peki DGS ne zaman başlayacak ve bitecek? DGS'de kaç soru sorulacak? İşte merak edilenler...

2022 DGS SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2022 DGS sınavı 3 Temmuz Pazar saat 10:15'te başlayacak. 10:00'dan sonra sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlarına adaylar alınmayacak. 135 dakika sürecek olan sınav saat 12:30'da sona erecek.

DGS SINAVINDA ADAYLARA KAÇ SORU YÖNELTİLECEK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır.

Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

