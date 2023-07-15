EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. DGS ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika? 2023 DGS sınavı başlangıç ve bitiş saati nedir?

DGS ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika? 2023 DGS sınavı başlangıç ve bitiş saati nedir?

15.07.2023 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS sınavı saat ve süre bilgisi merak ediliyor. Sayısal ve sözel olarak iki oturumda gerçekleştirilecek Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM tarafından organize edilecek. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023’de yapılacak. Sınava katılım sağlayacak adaylar şimdiden DGS hakkındaki detayları araştırıyorlar. Peki, DGS ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika? 2023 DGS sınavı başlangıç ve bitiş saati nedir?

DGS sınavı kaç dakika, sorusu yarın sınava girecek adayların gündeminde yer aldı. 29 Mayıs-05 Haziran tarihleri arasında başvuruları alınan DGS sınavı bu hafta sonu organize edilecek. Adaylar DGS sınavı öncesi, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle DGS sınav belgesini ÖSYM'nin internet sitesinden alabilecekler. İşte 2023 DGS sınavı hakkında merak edilen soruların yanıtları...

DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE KAÇ DAKİKA?

2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşecek. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve 12:30'da sona erecek. Sınavın cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

optik form

DGS'DE KAÇ SORU VAR?

DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınavda 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak.

ösym

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

DGS sınav yerleri açıklandı. Açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. ve Adaylar TC kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile sınav giriş belgelerine erişebiliyorlar.

ÖSYM DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Üniversite harçları' iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama'Üniversite harçları' iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM DGS

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Önce kandırdı sonra otel odasına götürdü! Toplu tecavüz skandalı...

Önce kandırdı sonra otel odasına götürdü! Toplu tecavüz skandalı...

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Yerel halkla oturup alkol içti! 4.000 kişiye saldırıp yaraladı

Yerel halkla oturup alkol içti! 4.000 kişiye saldırıp yaraladı

Yasak aşk skandalı! Kocası defalarca öğrencisiyle yatakta yakaladı

Yasak aşk skandalı! Kocası defalarca öğrencisiyle yatakta yakaladı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.