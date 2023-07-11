DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: ÖSYM 2023 DGS sınavı ne zaman, saat kaçta ve kaç gün kaldı?

DGS 2023 sınav tarihi ve sınava giriş belgesine ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Sayısal ve sözel olarak iki oturumda gerçekleştirilecek Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM tarafından organize edilecek. Kayıt sürecinde başvurularını gerçekleştiren kişiler, ÖSYM AİS ekranı üzerinden DGS sınav yeri sorgulaması ile sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilecekler. İşte DGS 2023'e dair detaylar...

DGS 2023 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023’de yapılacak.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

DGS sınav yerleri açıklandı. Açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. ve Adaylar TC kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile sınav giriş belgelerine erişebiliyorlar.

ÖSYM DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLAMASI

İşte ÖSYM'den yapılan açıklama:

"6 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Dikey Geçiş Sınavı’na (2023-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."



