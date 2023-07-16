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DGS SINAV SAATİ VE SÜRESİ 2023: DGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? ÖSYM açıkladı

16.07.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS sınav saati ve süresi bugün (16 Temmuz 2023 Pazar) gerçekleştirilecek sınav için geri sayım sürerken adaylar tarafından merak konusu oldu. Dikey Geçiş Sınavı 81 ilde 21 bin 167 salonda uygulanacak. 4 senelik üniversite mezunu olmak isteyen ön lisans mezunları için gerçekleştirilecek Dikey Geçiş Sınavı saati ve süresi ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, 2023 DGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? DGS kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak?

DGS sınav saati ve süresi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bugün 2 senelik ön lisans mezunları sayısal ve sözel olarak iki oturumda gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı'nda ter dökecek. ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı'na ilişkin detayları paylaştı. DGS sınavında adaylara 60 sözel ve 60 sayısal olmak üzere toplamda 120 soru sorulacak. İşte 2023 DGS sınav saati ve süresi...

S1

DGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

DGS sınavı saat 10.15’te başlayacak 2 saat 15 dakika sürecek.

S3

DGS SINAVI KAÇ SORU?

DGS sınavında adaylara 60 sözel ve 60 sayısal olmak üzere toplamda 120 soru sorulacak.

DGS 2023

2023 DGS SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

DGS sınavına 464 bin 281 adayın katılacağı belirtildi.

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