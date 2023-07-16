DGS SINAV SAATİ VE SÜRESİ 2023: DGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? ÖSYM açıkladı

DGS sınav saati ve süresi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bugün 2 senelik ön lisans mezunları sayısal ve sözel olarak iki oturumda gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı'nda ter dökecek. ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı'na ilişkin detayları paylaştı. DGS sınavında adaylara 60 sözel ve 60 sayısal olmak üzere toplamda 120 soru sorulacak. İşte 2023 DGS sınav saati ve süresi...

DGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

DGS sınavı saat 10.15’te başlayacak 2 saat 15 dakika sürecek.

DGS SINAVI KAÇ SORU?

DGS sınavında adaylara 60 sözel ve 60 sayısal olmak üzere toplamda 120 soru sorulacak.

2023 DGS SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

DGS sınavına 464 bin 281 adayın katılacağı belirtildi.



