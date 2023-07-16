DGS SINAV SONUÇLARI TARİHİ 2023: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM erken açıklar mı? 81 il ve Lefkoşa'da gerçekleştirilecek

DGS sınav sonucu tarihi merak konusu oldu. DGS sınavında adaylara 60 sözel ve 60 sayısal olmak üzere toplamda 120 soru sorulacak. Bugün 2 senelik ön lisans mezunları sayısal ve sözel olarak iki oturumda gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı'nda ter dökecek. ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı'na ilişkin detayları paylaştı. İşte, 2023 DGS sınav sonucu tarihi...
DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açılacak.
2023 DGS sınavı bugün (16 Temmuz 2023 Pazar) gerçekleşecek.
DGS sınavı saat 10.15’te başlayacak 2 saat 15 dakika sürecek.
DGS sınavında adaylara 60 sözel ve 60 sayısal olmak üzere toplamda 120 soru sorulacak.
DGS sınavına 464 bin 281 adayın katılacağı belirtildi.