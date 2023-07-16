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  4. DGS SINAV SONUÇLARI TARİHİ 2023: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM erken açıklar mı? 81 il ve Lefkoşa'da gerçekleştirilecek

DGS SINAV SONUÇLARI TARİHİ 2023: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM erken açıklar mı? 81 il ve Lefkoşa'da gerçekleştirilecek

16.07.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, bugün sınava girecek olan öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Dikey Geçiş Sınavı 81 ilde 21 bin 167 salonda uygulanacak. 4 senelik üniversite mezunu olmak isteyen ön lisans mezunları için gerçekleştirilecek Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Peki, 2023DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları erken açıklar mı?

DGS sınav sonucu tarihi merak konusu oldu. DGS sınavında adaylara 60 sözel ve 60 sayısal olmak üzere toplamda 120 soru sorulacak. Bugün 2 senelik ön lisans mezunları sayısal ve sözel olarak iki oturumda gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı'nda ter dökecek. ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı'na ilişkin detayları paylaştı. İşte, 2023 DGS sınav sonucu tarihi...

S1

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açılacak.

DGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

S1

DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE KAÇ DAKİKA?

2023 DGS sınavı bugün (16 Temmuz 2023 Pazar) gerçekleşecek.

DGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

DGS sınavı saat 10.15’te başlayacak 2 saat 15 dakika sürecek.

S3

DGS SINAVI KAÇ SORU?

DGS sınavında adaylara 60 sözel ve 60 sayısal olmak üzere toplamda 120 soru sorulacak.

DGS 2023

2023 DGS SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

DGS sınavına 464 bin 281 adayın katılacağı belirtildi.

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