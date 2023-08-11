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DGS SONUÇLARI 2023 SONUC.OSYM.GOV.TR: DGS sonuçları nasıl öğrenilir? ÖSYM duyurdu!

10.08.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS sonuçları için son dakika açıklaması geldi. 2 yıllık ön lisans mezunu binlerce öğrenci ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı için yapılan açıklamanın detaylarını araştırıyor. 16 Temmuz'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavının sonuçları belli oldu. Birçok kişi internette, "2023 DGS sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?" sorularına yanıt arıyor. İşte ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı...

DGS sınav sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak veya açık öğretimden örgün öğretime geçmek isteyen öğrencilerin katıldığı Dikey Geçiş Sınavının sonuçları belli oldu. Adaylar, ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre Dikey Geçiş Sınav sonuçlarına TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebiliyorlar. İşte sonuc.osym.gov.tr DGS sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar...

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DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

DGS sonuçları bugün (11 Ağustos 2023 Cuma) günü açıklandı.

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ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı’nın (2023-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir."

2023 DGS TERCİH TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

DGS tercih takvimi henüz belli olmadı. Adaylara sınav puanlarını öğrendikten sonra tercih işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapacakları ÖSYM tarafından ayrıca açıklanacak.

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Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanabilecekler.

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DGS tercih kılavuzunda dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının adları, kontenjanları, puan türü, öğretim süresi ve koşulları yer alacak.

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DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

DGS sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle beraber sorgulanabilecek.

DGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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