EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM duyurdu!

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM duyurdu!

08.08.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı 3 Temmuz Pazar günü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi internette "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?", "2022 DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. ÖSYM'den yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih...

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM duyurdu!

DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyen kişiler, arama motorlarında sınava ilişkin araştırma yapmayı sürdürüyor. Binlerce 2 yıllık ön lisans mezunu öğrencinin eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için tarih belli oldu. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

lgs2

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

2022 DGS sınavları 3 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. DGS sınavlarının tamamlanmasının ardından adayların gözü kulağı ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi.

s8

ÖSYM yayınladığı 2022 sınav takvimiyle birlikte DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

s3

Buna göre DGS sınav sonuçları, 12 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecek.

DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen birçok üniversite öğrencisi bir yandan da tercih işlemlerinin yapılacağı tarihi merak ediyor.

LGS sonuçları 2022 açıklandı mı?

DGS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı.

5

Tercih döneminin sınav sonuçlarının açıklanmasından 1 hafta sonra başlayacağı düşünülüyor.

7

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF sınav giriş yerleri belgesiAÖF sınav giriş yerleri belgesi
Üniversiteler ne zaman açılacak 2022-2023?Üniversiteler ne zaman açılacak 2022-2023?
e-Okul LGS boş kontenjanlar sorgulama ekranı!e-Okul LGS boş kontenjanlar sorgulama ekranı!
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM DGS dgs 2022 dgs açıklandı mı dgs sonuçları ne zaman açıklanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Üniversiteler ne zaman açılacak 2022-2023?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2022-2023?

AÖL'de ek sınav olacak mı?

AÖL'de ek sınav olacak mı?

YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

KPSS sınavı ne zaman yapılacak 2022?

KPSS sınavı ne zaman yapılacak 2022?

İlginizi Çekebilir

12 yaşındaki çocuğu 10 saat boyunca yatağa bağladılar

12 yaşındaki çocuğu 10 saat boyunca yatağa bağladılar

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Cinsel ilişki yaşarken ölümcül olay! Sizin de başınıza gelebilir

Cinsel ilişki yaşarken ölümcül olay! Sizin de başınıza gelebilir

En büyük vajinaya sahipti! Göğüsleri bikinisinden taştı

En büyük vajinaya sahipti! Göğüsleri bikinisinden taştı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.