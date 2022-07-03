DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sonuçları hangi tarihte belli olacak? ÖSYM açıkladı!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz sabah saatlerinde yapıldı. Binlerce öğrencinin katıldığı sınav 12.30 itibarıyla sona erdi. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte merak edilenler...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav sonuçları yaklaşık bir ay sonra, 12 Ağustos'ta belli olacak. Öğrenciler sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenecek.

DGS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

DGS soru ve cevapları açıklandı. Testi kontrol etmek için, 'https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/DGS/dgs_kitapcik_yuzde10_03072022.pdf' adresine gidiniz.

Geçtiğimiz yıl DGS 11 Temmuz'da tamamlanmış ve cevaplar 12 Temmuz'da belli olmuştu.

