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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı mı?

06.08.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 DGS sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine yükseltmek isteyen üniversite öğrencilerinin katılım sağladığı DGS sınavı 3 Temmuz'da gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimini sorgulamaya başladı. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı mı?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı mı?

DGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. 3 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavı sonrasında, sınava katılım sağlayan binlerce aday sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlilkte DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı mı?

2022 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 DGS sınavları 3 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. DGS sınavlarının tamamlanmasının ardından adayların gözü kulağı ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi. ÖSYM yayınladığı 2022 sınav takvimiyle birlikte DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

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DGS sınav sonuçları, 12 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecek.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen birçok üniversite öğrencisi bir yandan da tercih işlemlerinin yapılacağı tarihi merak ediyor.

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DGS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. Tercih döneminin sınav sonuçlarının açıklanmasından 1 hafta sonra başlayacağı düşünülüyor.

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